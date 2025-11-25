« Les Experts » : Prendre de belles photos avec son smartphone

Contrairement aux idées reçues, il n’est pas nécessaire d’investir dans un appareil photo haut de gamme pour obtenir de belles images. Pour Christophe Golay, le smartphone est aujourd’hui un outil puissant, capable de rivaliser avec du matériel plus lourd dans de nombreuses situations. Ce qui fait la différence ? Le regard du photographe, davantage que la technologie. Savoir où se placer, comment cadrer, et surtout éviter les erreurs courantes — comme photographier trop vite, négliger la lumière ou utiliser systématiquement le zoom numérique. Avec quelques réflexes simples, comme nettoyer son objectif ou stabiliser son téléphone, la qualité des photos s’améliore immédiatement.

La lumière reste le secret le mieux gardé des photographes. Avec un smartphone, elle peut transformer une scène banale en image spectaculaire. Christophe conseille de privilégier la lumière naturelle, de se déplacer pour éviter les contre-jours trop durs, et de profiter des instants magiques comme l’heure dorée. Quant aux fonctionnalités modernes — mode portrait, grand-angle, HDR — elles ne relèvent pas du gadget : bien utilisées, elles offrent une vraie marge de créativité. Pour progresser sans se compliquer la vie, le photographe recommande trois astuces essentielles : prendre le temps de composer son image, jouer avec les angles plutôt que rester à hauteur des yeux, et capturer plusieurs clichés pour choisir le meilleur. Finalement, ce n’est pas le téléphone qui fait la photo, mais celui qui l’utilise.

Les conseils de notre expert Christophe Golay, dont vous pouvez découvrir son travail sur son site internet.