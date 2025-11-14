Le temple des Éplatures a entamé sa nouvelle mission

Mise à mal par la tempête du 24 juillet 2023 dans les Montagnes neuchâteloises, le temple des ...
Le temple des Éplatures a entamé sa nouvelle mission

Mise à mal par la tempête du 24 juillet 2023 dans les Montagnes neuchâteloises, le temple des Éplatures est prêt à reprendre du service. Il devient un lieu de culture et de rencontre.

Gilles Tissot, le directeur des travaux et Nathalie Tissot, la présidente de l’ASPAM. Gilles Tissot, le directeur des travaux et Nathalie Tissot, la présidente de l’ASPAM.

Il est l’un des symboles de la violence qui a frappé les Montagnes neuchâteloises le 24 juillet 2023. Le temple des Éplatures qui avait notamment vu son clocher balayé par la tempête a été reconstruit, rénové et réaffecté. L’inauguration officielle a eu lieu ce vendredi en fin de matinée.

Quelques mois avant que les éléments mettent notamment à bas son cliché, l’édifice avait fait l’objet d’une convention entre la Ville de La Chaux-de-Fonds, l’Université de Neuchâtel et l’Association pour la sauvegarde du patrimoine des Montagnes neuchâteloises (ASPAM). Il s’agissait alors de créer un lieu de rencontres, un centre d’activités scientifiques et culturelles. C’est peut-être cette convention qui a sauvé de la ruine ce bâtiment qui bénéficie du meilleur classement au RACN, le recensement architectural du canton de Neuchâtel.

Avant l’inauguration officielle, les lieux ont déjà pu être testés par quelques personnes et organisations. Et l’agenda semble bien se remplir avec aussi des événements privés, souligne la présidente de l’ASPAM, Nathalie Tissot.


