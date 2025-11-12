Les agrès comme passion

C’est une époque bien révolue : les gymnastes neuchâteloises survolaient autrefois la scène nationale de la gymnastique aux agrès. Elles se contenteront des miettes samedi et dimanche lors des championnats de Suisse par équipes. Mais le plaisir demeure.
Les gymnastes neuchâteloises ne se font pas d’illusion : selon leurs coaches, la délégation cantonale qui se rendra aux championnats de Suisse par équipes de gymnastique aux agrès ne remportera pas de médailles. Les compétitions se tiennent samedi et dimanche à Aarau.
L’époque est bien révolue où les Neuchâteloises dominaient de la tête et des épaules une spécialité entièrement suisse : « Pendant de nombreuses années, le canton de Neuchâtel brillait au niveau suisse par équipes », évoque sans aucune nostalgie, Sylvie Richard la présidente du Team Agrès Val-de-Ruz. « Voilà, nous sommes dans une passe comme ça. On va continuer à travailler pour réatteindre ce niveau. » Sylvie Richard relève que la dernière médaille neuchâteloise par équipes remonte à 2013 : « J’ai encore un autre souvenir. En 1997, les gymnastes neuchâteloises avaient remporté les trois titres nationaux individuels et par équipes. »
Sylvie Richard : « Les Suisses allemands ont vraiment gagné en niveau. »
Spécialité uniquement helvétique, la gymnastique aux agrès comprend quatre engins : anneaux balançants, barre fixe, saut avec mini trampoline et sol sur une ligne. C’est une version moins poussée que la gym artistique : « Mais la rigueur et les exigences du sport demeurent », estime Claude Amez-Droz, coach au Team Agrès Val-de-Ruz. « Et les gymnastes se battent contre elles pour assimiler les nouveaux éléments. Les filles n’ont pas d’adversaires directes. »
Les gymnastes aux agrès du Canton de Neuchâtel ne sont plus concurrentielles aujourd’hui : « En Suisse alémanique, les clubs travaillent peut-être plus en collaboration avec l’artistique. Ils ont des salles et des centres beaucoup plus développés ».
Claude Amez-Droz : « Dans les petits villages de Suisse allemande, il y a toujours des salles énormes. »
Louanne Grétillat, Roméa Pellaton, Loïse Frutiger et Héloïse Guye-Bergeret : quatre gymnastes neuchâteloises ont représenté le canton lors des championnats de Suisse individuels, samedi et dimanche derniers à Delémont. Elles s’entraînent toutes au Team agrès Val-de-Ruz sous la direction de Claude Amez-Droz et Naimi Rouvinet. Elles n'ont ramené ni médaille, ni distinction de leur voyage dans le Jura. Mais elles parlent avec passion d’un sport exigeant : « Ce qui m’attire aux agrès, c’est d’aller chercher le mouvement parfait. Et puis, même si c’est un sport individuel, il y a un esprit d’équipe. On se sent porter par les copines », raconte la plus ancienne des quatre, Loïse Frutiger. Et Héloïse Guye-Bergeret d’enchaîner : « C’est la diversité que l’on retrouve dans les sensations qui me plaît. Cela demande technique, force, équilibre et coordination. » « Les agrès sont moins poussés que l’artistique, mais cela reste très exigeant », conclut sa coach Naimi Rouvinet. /mne