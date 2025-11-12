Les agrès comme passion

Les gymnastes neuchâteloises ne se font pas d’illusion : selon leurs coaches, la délégation cantonale qui se rendra aux championnats de Suisse par équipes de gymnastique aux agrès ne remportera pas de médailles. Les compétitions se tiennent samedi et dimanche à Aarau.

L’époque est bien révolue où les Neuchâteloises dominaient de la tête et des épaules une spécialité entièrement suisse : « Pendant de nombreuses années, le canton de Neuchâtel brillait au niveau suisse par équipes », évoque sans aucune nostalgie, Sylvie Richard la présidente du Team Agrès Val-de-Ruz. « Voilà, nous sommes dans une passe comme ça. On va continuer à travailler pour réatteindre ce niveau. » Sylvie Richard relève que la dernière médaille neuchâteloise par équipes remonte à 2013 : « J’ai encore un autre souvenir. En 1997, les gymnastes neuchâteloises avaient remporté les trois titres nationaux individuels et par équipes. »