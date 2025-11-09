Le ski, ce sport qui a façonné la Suisse

Le ski fait partie intégrante de l’identité de la Suisse. C’est le constat du livre « La civilisation du ski - une autre histoire de la Suisse ». Cet ouvrage, sorti fin octobre, a été écrit par trois auteurs, dont l’ancien professeur d’histoire contemporaine de l’Université de Neuchâtel Laurent Tissot.

Il retrace l’évolution du ski dans notre pays et évoque son impact sur le récit national, le rayonnement des grands champions ou encore le manque de neige qui menace ce loisir pas comme les autres. Selon Laurent Tissot, on ne peut pas parler de ski sans parler de la Suisse, et inversement.