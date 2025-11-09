Le ski, ce sport qui a façonné la Suisse

Le livre « La civilisation du ski - une autre histoire de la Suisse » est paru fin octobre ...
Le livre « La civilisation du ski - une autre histoire de la Suisse » est paru fin octobre. L’ancien professeur de l’Université de Neuchâtel Laurent Tissot, l’un des auteurs, évoque la façon dont cette discipline a forgé l’identité du pays.

Le ski a eu une influence sur de nombreux pans de la société suisse, selon l'ancien professeur de l'Université de Neuchâtel Laurent Tissot, co-auteur d'un livre à ce sujet. (Photo d'illustration libre de droits) Le ski a eu une influence sur de nombreux pans de la société suisse, selon l'ancien professeur de l'Université de Neuchâtel Laurent Tissot, co-auteur d'un livre à ce sujet. (Photo d'illustration libre de droits)

Le ski fait partie intégrante de l’identité de la Suisse. C’est le constat du livre « La civilisation du ski - une autre histoire de la Suisse ». Cet ouvrage, sorti fin octobre, a été écrit par trois auteurs, dont l’ancien professeur d’histoire contemporaine de l’Université de Neuchâtel Laurent Tissot.

Il retrace l’évolution du ski dans notre pays et évoque son impact sur le récit national, le rayonnement des grands champions ou encore le manque de neige qui menace ce loisir pas comme les autres. Selon Laurent Tissot, on ne peut pas parler de ski sans parler de la Suisse, et inversement.

Laurent Tissot : « Le ski n’est pas une futilité. Il a vraiment agi sur tous les pans de la société suisse. »

Désormais l’âge d’or du ski semble dépassé en Suisse. Sport pour les uns, loisir pour d’autres, cette discipline est confrontée à de nombreux défis. D'un côté, les abonnements de ski coûtent toujours plus cher et, de l'autre, il y a de moins en moins de neige en raison du réchauffement climatique. Laurent Tissot et ses collègues constatent que l’avenir de ce sport est menacé en Suisse. « C’est une fragilité », estime Laurent Tissot. Pour lui, il faudra peut-être trouver un autre élément fédérateur pour assurer la cohésion nationale.

« Il faut qu’il y ait des éléments fédérateurs qui montrent que nous sommes un peuple, même si on habite Genève, Fribourg ou Appenzell. »

L'ouvrage « La civilisation du ski - une autre histoire de la Suisse » est disponible en ligne et dans les librairies. /sbm


 

