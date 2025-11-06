Artistes chaux-de-fonniers cherchent locaux spacieux

L’appel est lancé par une nouvelle association, « Universo Studios », après le squat d’une ...
« Universo Studios », représentés par Sophie Schmid, Mathias Antonietti et David Eichenberger, dans le parc de l'Ouest, à La Chaux-de-Fonds. « Universo Studios », représentés par Sophie Schmid, Mathias Antonietti et David Eichenberger, dans le parc de l'Ouest, à La Chaux-de-Fonds.

Il manque un lieu couvert et spacieux de création dans la future capitale culturelle suisse : c’est le constat d’artistes chaux-de-fonniers regroupés dans une nouvelle association, « Studios Universo ». Il y a eu l’incendie de la bâtisse occupée jusqu’au mois dernier par le Laboratoire autogéré de création, le LAC. Puis le squat de locaux désaffectés au début de la rue des Crêtets. Deux événements qui ont conduit ces artistes à lancer un appel à la Ville de La Chaux-de-Fonds et aux propriétaires privés ce jeudi dans le parc de l’Ouest : l’association cherche des locaux vides pour en faire un nouveau lieu de culture, dédié à la création de décors et à des tournages. 

Ancien président du LAC, Mathias Antonietti explique que le court squat de l’ancienne usine Universo a fait naître des rêves dans le milieu artistique chaux-de-fonnier : « On a été approché par plein de musiciens qui nous proposaient déjà qu’on les programme, de gens qu’on ne connaissait pas et intéressés à avoir des espaces. Nous sommes beaucoup [d’artistes] à manquer [de ce genre] d’espaces. » 

Mathias Antonietti : « Plus le lieu est grand, plus il pourrait accueillir d'associations. Ce serait hyper bénéfique. »

Ecouter le son

Pour ne citer qu’eux, le Festival de la Plage, pour la confection de ses décors, et l’association 2300 Plan 9, qui organise Les étranges nuits du cinéma, souhaiteraient pouvoir disposer d’un lieu fixe. L’association cite la Reitschule de Berne et la Zentralwäscherei de Zurich comme exemples à suivre. /vco


