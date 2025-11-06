Artistes chaux-de-fonniers cherchent locaux spacieux

Il manque un lieu couvert et spacieux de création dans la future capitale culturelle suisse : c’est le constat d’artistes chaux-de-fonniers regroupés dans une nouvelle association, « Studios Universo ». Il y a eu l’incendie de la bâtisse occupée jusqu’au mois dernier par le Laboratoire autogéré de création, le LAC. Puis le squat de locaux désaffectés au début de la rue des Crêtets. Deux événements qui ont conduit ces artistes à lancer un appel à la Ville de La Chaux-de-Fonds et aux propriétaires privés ce jeudi dans le parc de l’Ouest : l’association cherche des locaux vides pour en faire un nouveau lieu de culture, dédié à la création de décors et à des tournages.

Ancien président du LAC, Mathias Antonietti explique que le court squat de l’ancienne usine Universo a fait naître des rêves dans le milieu artistique chaux-de-fonnier : « On a été approché par plein de musiciens qui nous proposaient déjà qu’on les programme, de gens qu’on ne connaissait pas et intéressés à avoir des espaces. Nous sommes beaucoup [d’artistes] à manquer [de ce genre] d’espaces. »

