Le Cinéma REX va bientôt rouvrir ses portes

La directrice des cinémas Cinepel, Cinevital, Cinémont et Quinnie évoque un manque à gagner de plusieurs dizaines de milliers de francs à cause de cette fermeture forcée. Elle parle également d’un véritable casse-tête de programmation : « On a six écrans au lieu de sept. Il faut donc reprogrammer certains films, ou parfois renoncer à les projeter », explique-t-elle.

Edna Epelbaum se dit néanmoins soulagée que la situation ne dure « que trois mois », estimant que la fermeture aurait pu s’étendre davantage.