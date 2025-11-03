Le Cinéma REX va bientôt rouvrir ses portes

Depuis la fin août, la salle de Neuchâtel a dû fermer à cause d’une infiltration d’eau par le toit. Trois mois sans projections, c’est un vrai manque à gagner pour Cinepel. Sa directrice parle de plusieurs dizaines de milliers de francs. Heureusement, les projections pourront reprendre dès le 23 novembre.
Le Cinéma REX rouvrira bientôt ses portes. Fermée depuis la fin août, la salle du faubourg de l’Hôpital 16 a subi plusieurs semaines de travaux. La directrice de Cinepel, Edna Epelbaum, a dû constater les dégâts : « C’est surtout la toile tendue et le plafond qui ont été endommagés. » En revanche, les fauteuils ont été épargnés, ce qui allège sensiblement la facture des réparations, dont le montant n’a pas été communiqué. Cette note sera couverte en partie par l’assurance de Cinepel et celle du bailleur.
Edna Epelbaum : « On espère que l’écran n’a pas subi de dégâts. »
La directrice des cinémas Cinepel, Cinevital, Cinémont et Quinnie évoque un manque à gagner de plusieurs dizaines de milliers de francs à cause de cette fermeture forcée. Elle parle également d’un véritable casse-tête de programmation : « On a six écrans au lieu de sept. Il faut donc reprogrammer certains films, ou parfois renoncer à les projeter », explique-t-elle.
Edna Epelbaum se dit néanmoins soulagée que la situation ne dure « que trois mois », estimant que la fermeture aurait pu s’étendre davantage.
« Il a fallu réparer le plafond, la toiture et les toiles »
La réouverture du Cinéma REX est prévue le 23 novembre. Edna Epelbaum annonce qu'un « petit festival » sera organisé pour l’occasion : une partie des équipes des films Lady Nazca et Le Chant des forêts viendront échanger avec le public autour de leurs œuvres. /yca