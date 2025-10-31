« C’est quoi ton association » : Cap sur l’avenir pour l’Association Suisse des Fibromyalgiques

Depuis plusieurs mois, l’ASFM affiche une belle dynamique. Nouveau logo orné d’un papillon — symbole de légèreté et de résilience —, comité renforcé et projets collaboratifs témoignent de l’élan retrouvé de l’association. En partenariat avec les associations de la polyarthrite et de la sclérodermie, elle a récemment lancé une formation de patients partenaires en Suisse romande, destinée à mieux faire entendre la voix des personnes atteintes de maladies chroniques. « Notre but, c’est de donner de la visibilité à la fibromyalgie, mais aussi des outils concrets pour mieux vivre avec », souligne Philippe Schüpbach.

Le repas de soutien du 22 novembre 2025 marquera une étape importante dans cette nouvelle aventure. L’événement, placé sous le signe de la convivialité et de la solidarité, vise à assurer la pérennité de l’association et à financer ses prochaines actions. L’ASFM prépare déjà d’autres temps forts, dont la fête des 30 ans prévue en 2027. En attendant, Philippe Schüpbach invite chacun à venir partager un moment chaleureux, ouvert à toutes et à tous, pour soutenir ceux qui vivent au quotidien avec la fibromyalgie.