« Les Experts » : Derrière chaque « ouhlala », une opportunité d’apprendre

On le prononce souvent sans y penser. « Ouhlala ! », ce petit mot du quotidien, surgit à la ...
On le prononce souvent sans y penser. « Ouhlala ! », ce petit mot du quotidien, surgit à la suite d’une erreur, d’un oubli ou d’un moment d’inattention. Mais selon Brigitte Tombez, experte en gestion mentale et fondatrice de “Apprendre avec plaisir et réussir”, ce réflexe anodin est en réalité un signal précieux dans le processus d’apprentissage.

Brigitte Tombez, notre experte en gestion mentale et fondatrice de "Apprendre avec plaisir et réussir", dans « La Matinale ».

Le « ouhlala » marque le moment où l’on prend conscience d’un décalage entre ce qu’on voulait faire et ce qu’on a réellement fait. Une micro-seconde de lucidité où le cerveau identifie l’erreur et enclenche un ajustement. « C’est une étape clé : sans ce petit “ouhlala”, il n’y a pas de prise de conscience, donc pas de progrès », explique Brigitte Tombez. À l’école comme au travail, l’enjeu est d’apprendre à accueillir ces moments plutôt que de les redouter. Car vouloir tout contrôler, c’est souvent freiner la capacité d’évolution.

Brigitte Tombez, notre experte en gestion mentale et conseillère en méthodes d’apprentissages, invite à changer de regard sur ces petites erreurs du quotidien : elles ne sont pas synonymes d’échec, mais de progression. En cultivant la curiosité, en observant ses propres réactions et en s’autorisant à se tromper, chacun peut transformer un « ouhlala » en véritable tremplin d’apprentissage. Trois maîtres-mots pour y parvenir : bienveillance, écoute et confiance — envers soi-même comme envers les autres.

La semaine prochaine, retour dans le monde des assurances avec Bastien Victor Maire, le directeur de Neuchâtel Assurances. Rendez-vous mardi prochain, à 8h15 dans « La Matinale ». /rde


Actualisé le

 

