« Les Experts » : Derrière chaque « ouhlala », une opportunité d’apprendre

Le « ouhlala » marque le moment où l’on prend conscience d’un décalage entre ce qu’on voulait faire et ce qu’on a réellement fait. Une micro-seconde de lucidité où le cerveau identifie l’erreur et enclenche un ajustement. « C’est une étape clé : sans ce petit “ouhlala”, il n’y a pas de prise de conscience, donc pas de progrès », explique Brigitte Tombez. À l’école comme au travail, l’enjeu est d’apprendre à accueillir ces moments plutôt que de les redouter. Car vouloir tout contrôler, c’est souvent freiner la capacité d’évolution.

Brigitte Tombez, notre experte en gestion mentale et conseillère en méthodes d’apprentissages, invite à changer de regard sur ces petites erreurs du quotidien : elles ne sont pas synonymes d’échec, mais de progression. En cultivant la curiosité, en observant ses propres réactions et en s’autorisant à se tromper, chacun peut transformer un « ouhlala » en véritable tremplin d’apprentissage. Trois maîtres-mots pour y parvenir : bienveillance, écoute et confiance — envers soi-même comme envers les autres.