Un quart de siècle de passion pour la Maison blanche

Ne pas perdre l’intérêt pour la Maison Blanche

Si le but premier de l’association était de rénover la maison, elle prend aujourd’hui un rôle d’entretien et de conservation. En plus, différentes activités culturelles sont organisées tout au long de l’année : « Ça amène des gens qui ne viendraient pas forcément la visiter, mais qui veulent écouter un concert ou une conférence. Ça multiplie les visites potentielles », détaille Pascal Bourquin. Mais le fait que la Maison blanche soit ouverte au public amène son lot de précautions : « Ça demande un certain respect de l’objet, il faut notamment éviter de taper dans les murs avec son sac à dos. C’est pour ça qu’ils sont interdits dès l’entrée », explique le président de l’association.