Un quart de siècle de passion pour la Maison blanche

Faire la fête pour la première réalisation du Corbusier. L’association Maison blanche célèbre cette année ses 25 ans. C’est elle qui a racheté l’ouvrage réalisé par l’architecte chaux-de-fonnier, de son vrai nom Charles-Edouard Jeanneret, en 1912 avant de le rénover et de l’ouvrir au public. Depuis, ce sont plus de 4'000 visiteurs par année qui passent la portent de cette maison aux grands volumes et aux couleurs modernes. Pour Pascal Bourquin, président de l’association, c’est un pari réussi : « On a bien fait, les buts qu’on s’était fixés au départ sont pour la plupart atteints. »
Ouvrir un autre regard sur Le Corbusier
Cette première réalisation est différente de celles qu’on peut retrouver dans le panel des constructions de l’architecte. Elle montre ses débuts et souligne déjà la patte de celui qui se construira par la suite une réputation internationale. Et la restauration de la Maison Blanche a joué un rôle dans l’intérêt du public : « Les autorités se sont mises à s’intéresser à lui et à cette période chaux-de-fonnière qui est capitale dans son parcours », explique le président.
Ne pas perdre l’intérêt pour la Maison Blanche
Si le but premier de l’association était de rénover la maison, elle prend aujourd’hui un rôle d’entretien et de conservation. En plus, différentes activités culturelles sont organisées tout au long de l’année : « Ça amène des gens qui ne viendraient pas forcément la visiter, mais qui veulent écouter un concert ou une conférence. Ça multiplie les visites potentielles », détaille Pascal Bourquin. Mais le fait que la Maison blanche soit ouverte au public amène son lot de précautions : « Ça demande un certain respect de l’objet, il faut notamment éviter de taper dans les murs avec son sac à dos. C’est pour ça qu’ils sont interdits dès l’entrée », explique le président de l’association.
Une histoire qui perdure
Rénover la Maison blanche a pris du temps et de l’énergie, mais les bénévoles ont également dû enquêter sur certains points : « Le papier peint du salon avait disparu. Les seules traces qu’on avait sur les photos de l’époque étaient en noir et blanc. Ça a été une sacrée enquête », raconte Pascal Bourquin.
L'historique de la Maison blanche
Ce samedi et dimanche, à l’occasion de leur anniversaire, les bénévoles organisent des portes ouvertes. Différentes activités sont prévues. Elles débutent avec un discours officiel, en présence des autorités communales et cantonales ce samedi. Ensuite, un DJ Set est prévu jusqu’à 22h. Dimanche, les portes seront ouvertes aux horaires habituels de 10h à 17h. Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet de l’association Maison blanche. /ecr