Arty Show transforme les vitrines de Neuchâtel en musées

« Tous les grands magasins deviendront des musées et tous les musées deviendront des grands magasins. » C’est cette phrase d’Andy Warhol qui a donné l’impulsion au festival Arty Show. Lancé à La Chaux-de-Fonds il y a dix ans, l’événement a pris de l’ampleur et se tient désormais annuellement dans sept villes suisses.

Du 18 octobre au 15 novembre, ce sont 20 vitrines du centre-ville de Neuchâtel qui accueillent les œuvres de 20 artistes. Parmi eux, des peintres, des photographes et des sculpteurs, tant autodidactes que reconnus. Ces mises en scène éphémères peuvent être découvertes dans un parcours pédestre libre à travers les rues, ou lors de visites guidées chaque samedi à 14h. Le 18 octobre et le 15 novembre, ces parcours commentés se feront en présence des artistes.