Arty Show transforme les vitrines de Neuchâtel en musées

L’événement culturel gratuit revient pour une 7ème édition au centre-ville. Du 18 octobre au 15 novembre, 20 œuvres sont exposées dans les vitrines de 20 boutiques. Des parcours commentés sont proposés chaque week-end.
« Tous les grands magasins deviendront des musées et tous les musées deviendront des grands magasins. » C’est cette phrase d’Andy Warhol qui a donné l’impulsion au festival Arty Show. Lancé à La Chaux-de-Fonds il y a dix ans, l’événement a pris de l’ampleur et se tient désormais annuellement dans sept villes suisses.
Du 18 octobre au 15 novembre, ce sont 20 vitrines du centre-ville de Neuchâtel qui accueillent les œuvres de 20 artistes. Parmi eux, des peintres, des photographes et des sculpteurs, tant autodidactes que reconnus. Ces mises en scène éphémères peuvent être découvertes dans un parcours pédestre libre à travers les rues, ou lors de visites guidées chaque samedi à 14h. Le 18 octobre et le 15 novembre, ces parcours commentés se feront en présence des artistes.
Clémentine Pfister, co-organisatrice : « Ça embellit le centre-ville. »
L’une des co-organisatrices, Clémentine Pfister, explique avoir voulu organiser cet événement pour rendre l’art accessible à tous. En déplaçant des œuvres éclectiques dans les rues, tout le monde peut y trouver son compte, selon la fondatrice de la boutique Alegria Mode.
Pour sa collègue, Gema Barrera, co-fondatrice de la galerie Caractère, l’événement permet également d’œuvrer pour partager l’art d’une autre manière qu’elle le fait déjà dans sa boutique.
Gema Barrera : « On propose gratuitement nos vitrines aux artistes. »
Les deux commerçantes se réjouissent de pouvoir faire vivre les rues du centre-ville, grâce à un événement comme celui-ci. C’est aussi l’occasion pour les visiteurs de découvrir ou redécouvrir des boutiques. Un grand plus pour les commerçants, admet Gema Barrera. « Ça nous sort aussi de notre zone de confort », admet la co-organisatrice. « Ça crée des liens entre deux milieux qui ne se croisent pas souvent. »
Gema Barrera : « Je voulais permettre à des artistes de gagner en visibilité. »
Le parcours officiel part de chez Biedermann, tourne dans les rues du centre-ville, avant de terminer devant la Raiffeisen de la rue Saint-Honoré. Il est recommandé de s’inscrire pour participer aux parcours commentés. /cde