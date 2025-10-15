La canne blanche, symbole de respect et de vigilance au quotidien

« La canne blanche est un symbole d’autonomie, de sécurité et de dignité », rappelle Carla Renaud. Pourtant, se déplacer dans l’espace public demeure un défi quotidien pour les personnes malvoyantes : terrasses qui débordent, véhicules mal stationnés, chantiers mal signalés ou objets encombrants sur les trottoirs compliquent les déplacements. La responsable de la FSA souligne que, malgré les outils d’aide à l’orientation, c’est surtout la vigilance des passants et des automobilistes qui garantit la sécurité de chacun.

La règle est claire : une canne blanche brandie signifie stop. Les conducteurs ont l’obligation de s’arrêter et de laisser la personne traverser en toute sécurité. Au-delà de ce rappel, la FSA invite la population à adopter des gestes simples : dégager les trottoirs, signaler les obstacles, proposer son aide avec respect, ou encore s’engager comme bénévole au sein de l’association. « La canne blanche, c’est le prolongement du courage de celles et ceux qui avancent sans voir, mais avec confiance. À nous de leur rendre la route plus simple et plus sûre », conclut Carla Renaud.