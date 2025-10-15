La canne blanche, symbole de respect et de vigilance au quotidien

Chaque 15 octobre, la Journée internationale de la canne blanche rappelle l’importance de la ...
Chaque 15 octobre, la Journée internationale de la canne blanche rappelle l’importance de la vigilance et du respect envers les personnes aveugles et malvoyantes. À Neuchâtel, la Fédération suisse des aveugles (FSA) sensibilise la population à travers des actions concrètes et des témoignages. Invitée de « La Matinale », Carla Renaud, responsable de la FSA Neuchâtel, appelle chacun à ouvrir l’œil… et le cœur.

Carla Renaud, responsable de la FSA Neuchâtel, dans « La Matinale ». Carla Renaud, responsable de la FSA Neuchâtel, dans « La Matinale ».

« La canne blanche est un symbole d’autonomie, de sécurité et de dignité », rappelle Carla Renaud. Pourtant, se déplacer dans l’espace public demeure un défi quotidien pour les personnes malvoyantes : terrasses qui débordent, véhicules mal stationnés, chantiers mal signalés ou objets encombrants sur les trottoirs compliquent les déplacements. La responsable de la FSA souligne que, malgré les outils d’aide à l’orientation, c’est surtout la vigilance des passants et des automobilistes qui garantit la sécurité de chacun.

La règle est claire : une canne blanche brandie signifie stop. Les conducteurs ont l’obligation de s’arrêter et de laisser la personne traverser en toute sécurité. Au-delà de ce rappel, la FSA invite la population à adopter des gestes simples : dégager les trottoirs, signaler les obstacles, proposer son aide avec respect, ou encore s’engager comme bénévole au sein de l’association. « La canne blanche, c’est le prolongement du courage de celles et ceux qui avancent sans voir, mais avec confiance. À nous de leur rendre la route plus simple et plus sûre », conclut Carla Renaud.

La Fédération suisse des aveugles Neuchâtel est aussi à la recherche de bénévole pour le haut du canton. En cas d’intérêt, vous pouvez contacter Carla Renaud, sa responsable, par mail : crenaud841@gmail.com /rde


 

