Un lien entre les étudiants et le monde professionnel

Un réseau universitaire afin de former les étudiants au monde professionnel : Jeune Consulting est une association de l’Université de Neuchâtel et de la HE-Arc, elle existe depuis 1991. Cette « mini-entreprise » permet à ses membres, environ 30 étudiants par année, de réaliser des mandats pour des entreprises de la région. Ils peuvent ainsi directement être impliqués dans le monde professionnel, dans leur domaine de prédilection, par exemple le marketing digital, la comptabilité ou l’ingénierie. Tout l’intérêt des étudiants, c’est justement de commencer à travailler en parallèle de leurs études. « On peut apporter un regard nouveau avec notamment l’intelligence artificielle et tout ce qui concerne les nouvelles méthodes innovantes, qu’on ne trouverait pas forcément ailleurs », explique Aghiles Bettouche, vice-président de Jeune Consulting. « Pour les étudiants, c’est l’occasion de mettre en pratique ce qu’ils ont appris à l’université. » Les prix proposés par Jeune Consulting sont aussi en-dessous de ceux du marché, mais permettent toujours de défrayer les étudiants.