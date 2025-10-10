Un lien entre les étudiants et le monde professionnel

Jeune Consulting, c’est une association de l’Université de Neuchâtel qui permet aux étudiants de trouver du travail dans leur domaine d’expertise. Un réseau géré comme une mini-entreprise qui propose de se projeter après les études.
Un réseau universitaire afin de former les étudiants au monde professionnel : Jeune Consulting est une association de l’Université de Neuchâtel et de la HE-Arc, elle existe depuis 1991. Cette « mini-entreprise » permet à ses membres, environ 30 étudiants par année, de réaliser des mandats pour des entreprises de la région. Ils peuvent ainsi directement être impliqués dans le monde professionnel, dans leur domaine de prédilection, par exemple le marketing digital, la comptabilité ou l’ingénierie. Tout l’intérêt des étudiants, c’est justement de commencer à travailler en parallèle de leurs études. « On peut apporter un regard nouveau avec notamment l’intelligence artificielle et tout ce qui concerne les nouvelles méthodes innovantes, qu’on ne trouverait pas forcément ailleurs », explique Aghiles Bettouche, vice-président de Jeune Consulting. « Pour les étudiants, c’est l’occasion de mettre en pratique ce qu’ils ont appris à l’université. » Les prix proposés par Jeune Consulting sont aussi en-dessous de ceux du marché, mais permettent toujours de défrayer les étudiants.
Aghiles Bettouche : « C’est faire confiance aux jeunes neuchâtelois qui ont envie d’apprendre et d’entreprendre. »
En près de 35 ans, de nombreux étudiants ont passé les portes de cette Junior entreprise de l’UniNE. Parmi eux : Nathalie Simon. La Neuchâteloise est aujourd’hui responsable communication et marketing au sein de la Banque cantonale jurassienne, elle se souvient avoir rejoint la mini-entreprise pendant son master, entre 2020 et 2021. « J’avais envie de pouvoir mettre à profit mes compétences que j’apprenais de manière académique. » Nathalie Simon, alors responsable communication et commerciale chez Jeune Consulting, devait, par exemple, gérer une équipe d’une dizaine de personnes dans le cadre de mandats. Pendant cette période de coronavirus, elle et son équipe ont aussi dû « apprendre à se réinventer » avec des webinaires.
Nathalie Simon : « On sait qu’à cet âge-là, quand on est à l’université, c’est difficile des fois de trouver des stages. »
Nathalie Simon est aujourd’hui aussi la présidente de la Société des anciens de la Junior entreprise de Neuchâtel (SAJE). Si le côté professionnel de Jeune Consulting est important, l'association étudiante met aussi en avant le côté social. « Vous rencontrez plein de monde, vous êtes dans des équipes ou vous les dirigez. Moi j’ai rencontré deux personnes avec qui je pars en vacances maintenant chaque année. »
Nathalie Simon : « Il y a aussi tout cet aspect associatif : je dis toujours que c’était ma première expérience d’assemblée générale. »
En termes d’actions, Jeune Consulting propose aussi à nouveau son Business Open. Le principe est simple : 30 étudiants rencontrent 30 patrons d’entreprise pour un paddle suivi d’une partie officielle. Prochain rendez-vous, en mai 2026. /swe