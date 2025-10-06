C’est la rentrée pour les ainés

La nouvelle saison de l’Université du 3e âge débute mardi dans le canton de Neuchâtel. Au programme ...
La nouvelle saison de l’Université du 3e âge débute mardi dans le canton de Neuchâtel. Au programme, 44 conférences pour cultiver la curiosité des séniors et des plus jeunes.

Directrice de l’Université du 3e âge, Laure Chappuis Sandoz a concocté un programme fort de 44 conférences.  Directrice de l’Université du 3e âge, Laure Chappuis Sandoz a concocté un programme fort de 44 conférences. 

Proposer des conférences de vulgarisation scientifique dans les domaines les plus variés, c’est l’objectif de l’Université du 3e âge (U3a). Le programme 2025-2026 démarre mardi à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds et quelques jours plus tard à Fleurier, Porrentruy et Bienne.

Cette année, la directrice Laure Chappuis Sandoz a notamment convié des intervenants à même d’aborder les enjeux de la nouvelle modernité. Ils parleront notamment des nouvelles manières de penser l’agriculture et l’alimentation, des questions que pose le développement de l’intelligence ou de la législation pour encadrer la question des robots humanoïdes.

Des thèmes plus classiques comme la géopolitique, la communication et la diplomatie, l’histoire, la littérature et les arts seront aussi abordés.

Laure Chappuis Sandoz : « On est déjà dans un mode moderne, mais qui pose de nouvelles problématiques. »

L’U3a est une émanation de l’Université de Neuchâtel. Il n’est par contre pas nécessaire d’être bardé de diplômes pour en faire partie. Si les conférences sont ouvertes en priorité aux 60 ans et plus, tout le monde y est le bienvenu. Les profils des participants sont « extrêmement variés », constate Laure Chappuis Sandoz.

« On répond aussi à une demande d’enfin pouvoir découvrir des sujets qu’on n’a pas pu creuser dans sa vie professionnelle. »

L’U3a a connu ces dernières années une importante hausse de ses membres. Ils sont passés en deux ans de 780 à 960. Laure Chappuis Sandoz explique cette progression de deux manières. D’abord l’offre de conférences qui correspond aux attentes des nouveaux retraités « avec des sujets de culture, de civilisation, d’histoire et de littérature et des sujets en lien étroit avec le monde actuel et les mutations technologiques ». Et puis, le bouche-à-oreille. « Nos membres sont nos ambassadeurs de choix », se réjouit la directrice.

L’U3a est active à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Fleurier, Porrentruy et Bienne. À la belle saison, elle propose des ateliers thématiques, des excursions culturelles ou scientifiques et même des cours de fitness. /cwi


