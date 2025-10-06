C’est la rentrée pour les ainés

Proposer des conférences de vulgarisation scientifique dans les domaines les plus variés, c’est l’objectif de l’Université du 3e âge (U3a). Le programme 2025-2026 démarre mardi à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds et quelques jours plus tard à Fleurier, Porrentruy et Bienne.

Cette année, la directrice Laure Chappuis Sandoz a notamment convié des intervenants à même d’aborder les enjeux de la nouvelle modernité. Ils parleront notamment des nouvelles manières de penser l’agriculture et l’alimentation, des questions que pose le développement de l’intelligence ou de la législation pour encadrer la question des robots humanoïdes.

Des thèmes plus classiques comme la géopolitique, la communication et la diplomatie, l’histoire, la littérature et les arts seront aussi abordés.