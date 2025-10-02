De la Brévine à Belgrade, il n’y a parfois qu’un coup de pédale

À seulement 12 ans, Ambre et Samuel ont découvert Belgrade autrement : en participant à la finale européenne d’éducation routière. Entre stress, agilité et fierté, les deux Bréviniers reviennent avec un souvenir inoubliable.
Quand on a 12 ans, on rêve souvent de vélo. Mais rarement d’un voyage jusqu’à Belgrade pour pédaler. C’est pourtant l’aventure qu’ont vécue Ambre et Samuel, deux écoliers de la Brévine. Qualifiés en juin dernier à Cossonay, ils se sont envolés du 27 au 30 septembre pour la capitale serbe afin de participer à la grande finale européenne d’éducation routière.
Cette compétition, organisée chaque année depuis 1986, rassemble des équipes de jeunes de tout le continent. Objectif : tester leur agilité à vélo, leurs connaissances du code de la route et surtout sensibiliser à la prévention routière. Au total, 17 nations étaient présentes à Belgrade.
Entre stress et excitation
Partir représenter la Suisse à l’étranger, ce n’est pas rien. Samuel se souvient de l’émotion des premiers instants : « Franchement, l’euphorie du moment… J’étais vraiment très content. Mais je ne m’en suis pas tout de suite rendu compte. C’est presque une semaine après que j’ai réalisé ce que j’avais fait. »
Ambre confirme avec un sourire : « Moi j’étais super heureuse. Je ne m’attendais pas du tout à partir là-bas parce qu’il y a des épreuves où j’avais un peu de peine. Mais finalement j’étais vraiment contente. »
Le trac, lui, n’était jamais bien loin. « Un peu des deux, c’est un peu stressant, mais c’est vraiment cool », résume Ambre. Samuel raconte aussi avoir été tendu avant le départ, mais pas sur place : « Une fois arrivé, c’était vraiment cool. »
Ambre et Samuel : « Avant le voyage, j’étais un peu stressé, mais une fois là-bas, c’était vraiment cool. »
Des ateliers inoubliables
Sur le terrain, les deux Bréviniers ont découvert une série d’épreuves mêlant pratique et théorie. Samuel garde un souvenir marqué d’un atelier particulier : « On a dû faire un atelier de massage cardiaque et j’ai vraiment bien aimé. J’ai un père ambulancier donc j’aime bien ça. On a travaillé en collaboration avec les ambulanciers de la ville », raconte le jeune Brévinier.
Il évoque aussi avec enthousiasme le « Gymkhana » à vélo, un parcours d’agilité. Un peu moins convaincu par la partie théorique, il nuance : « La théorie, j’ai un peu moins aimé… Mais je pense que c’est le cas pour la plupart d’entre nous. »
Ambre, de son côté, raconte une épreuve marquante : « Il y avait un labyrinthe, on était seul dans une pièce, il fallait retrouver le bon chemin avec des panneaux. C’était pas si difficile, mais un peu stressant parce que c’était très petit et les virages compliqués. » Elle ajoute : « Il y avait aussi des bosses à passer, des trous, une barre à franchir sans la faire tomber… Certaines parties étaient vraiment plus compliquées. »
« Il y avait un labyrinthe, on était seul dans une pièce et il fallait trouver le chemin avec des panneaux. »
Porter les couleurs suisses
Au-delà des épreuves, la jeune Brévinière retient surtout l’honneur d’avoir été sélectionnée : « Très fière. C’est assez impressionnant de se dire que c’est toi qui représentes la Suisse pour un concours européen. »
Samuel partage ce sentiment : « Je me suis totalement senti fier. Quand j’étais sur place, on avait la tête haute. On portait fièrement un panneau avec écrit Switzerland dessus. » Un petit regret subsiste : « Toutes les autres équipes avaient un grand drapeau, et nous on était les seuls avec un petit panneau… Mais ce n’est pas très important », sourit-il.
« C’est impressionnant de te dire que c’est toi qui représente la Suisse pour un concours européen. »
L’essentiel : le sourire
Au classement final, l’équipe de Suisse termine 13e sur 17. Loin du podium, mais l’essentiel était ailleurs. Comme le résume Samuel : « Nous sommes allés là-bas pour le plaisir et pour voyager. »
Après quatre jours de découverte, d’épreuves et de rencontres avec des jeunes venus de toute l’Europe, Ambre et Samuel sont rentrés à la Brévine avec bien plus qu’un classement : la fierté d’avoir représenté leur pays, et des souvenirs gravés à jamais. /lph