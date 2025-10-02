De la Brévine à Belgrade, il n’y a parfois qu’un coup de pédale

Des ateliers inoubliables

Sur le terrain, les deux Bréviniers ont découvert une série d’épreuves mêlant pratique et théorie. Samuel garde un souvenir marqué d’un atelier particulier : « On a dû faire un atelier de massage cardiaque et j’ai vraiment bien aimé. J’ai un père ambulancier donc j’aime bien ça. On a travaillé en collaboration avec les ambulanciers de la ville », raconte le jeune Brévinier.

Il évoque aussi avec enthousiasme le « Gymkhana » à vélo, un parcours d’agilité. Un peu moins convaincu par la partie théorique, il nuance : « La théorie, j’ai un peu moins aimé… Mais je pense que c’est le cas pour la plupart d’entre nous. »

Ambre, de son côté, raconte une épreuve marquante : « Il y avait un labyrinthe, on était seul dans une pièce, il fallait retrouver le bon chemin avec des panneaux. C’était pas si difficile, mais un peu stressant parce que c’était très petit et les virages compliqués. » Elle ajoute : « Il y avait aussi des bosses à passer, des trous, une barre à franchir sans la faire tomber… Certaines parties étaient vraiment plus compliquées. »