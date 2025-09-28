Votations fédérales : les résultats en direct

Suivez sur cette page les votes sur les deux objets fédéraux soumis au peuple ce dimanche  ...
Votations fédérales : les résultats en direct

Suivez sur cette page les votes sur les deux objets fédéraux soumis au peuple ce dimanche : l’impôt immobilier et l’e-ID.

Les Suisses se prononcent ce dimanche sur deux objets fédéraux. (Photo : KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi.) Les Suisses se prononcent ce dimanche sur deux objets fédéraux. (Photo : KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi.)

La population suisse se prononce ce dimanche 28 septembre sur deux objets fédéraux : l’abolition de la valeur locative et la loi sur l’identité électronique. Les résultats et les réactions au niveau fédéral sont à suivre ci-dessous au fur et à mesure du dépouillement :


 

Suspense sur le vote sur l'identité électronique

Suspense sur le vote sur l'identité électronique

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 12:22

Les Suisses acceptent l'abolition de la valeur locative

Les Suisses acceptent l'abolition de la valeur locative

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 12:17

