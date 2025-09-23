Xamax dévoile sa tunique spéciale pour les Vendanges 2025

Le club « rouge et noir » met en vente dès ce mardi une tunique spécialement conçue pour l’occasion ...
Xamax dévoile sa tunique spéciale pour les Vendanges 2025

Le club « rouge et noir » met en vente dès ce mardi une tunique spécialement conçue pour l’occasion. Elle conjugue « élégance et identité locale » en rendant hommage à l’ancrage territorial du club.

Le maillot entièrement noir se distingue par l’implémentation d’une carte routière en rouge. (Photo : Neuchâtel Xamax) Le maillot entièrement noir se distingue par l’implémentation d’une carte routière en rouge. (Photo : Neuchâtel Xamax)

Le club de football de La Maladière dévoile ce mardi son maillot conçu à l’occasion de la Fête des Vendanges. Entièrement noir, le maillot se distingue par une carte routière rouge représentant la ville et son maillage historique. Un design inédit qui souligne le lien entre le club, ses supporters et le territoire au cœur de la Fête des Vendanges.


Édition en vente limitée

La tenue est proposée sur la boutique en ligne du club depuis ce mardi. Un stock sera également vendu au Facchinetti Shop sur l’Esplanade de la Maladière, mercredi 24 septembre de 15h à 18h. Les supporters pourront encore se procurer le maillot lors de la Fête des Vendanges, samedi de 13h à 16h et dimanche de 12h à 15h, sur le stand officiel de Xamax, avec la présence de joueurs de la première équipe. L'équipe de Xamax, elle, arborera le maillot une seule fois en match officiel : le vendredi 3 octobre 2025, face au FC Stade-Lausanne-Ouchy à la Maladière. /comm-lph


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Super League: Lugano veut rejouer son match contre Lausanne

Super League: Lugano veut rejouer son match contre Lausanne

Football    Actualisé le 23.09.2025 - 12:17

Naples poursuit son sans-faute

Naples poursuit son sans-faute

Football    Actualisé le 22.09.2025 - 23:09

Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'Or

Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'Or

Football    Actualisé le 22.09.2025 - 23:07

Lamine Yamal remporte le trophée Kopa de meilleur jeune

Lamine Yamal remporte le trophée Kopa de meilleur jeune

Football    Actualisé le 22.09.2025 - 22:11

Articles les plus lus

Marseille profite d'une bévue de Chevalier et bat le PSG

Marseille profite d'une bévue de Chevalier et bat le PSG

Football    Actualisé le 22.09.2025 - 22:05

Lamine Yamal remporte le trophée Kopa de meilleur jeune

Lamine Yamal remporte le trophée Kopa de meilleur jeune

Football    Actualisé le 22.09.2025 - 22:11

Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'Or

Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'Or

Football    Actualisé le 22.09.2025 - 23:07

Naples poursuit son sans-faute

Naples poursuit son sans-faute

Football    Actualisé le 22.09.2025 - 23:09

Le point sur le football féminin en Suisse et à l'étranger

Le point sur le football féminin en Suisse et à l'étranger

Football    Actualisé le 22.09.2025 - 10:53

Marseille profite d'une bévue de Chevalier et bat le PSG

Marseille profite d'une bévue de Chevalier et bat le PSG

Football    Actualisé le 22.09.2025 - 22:05

Lamine Yamal remporte le trophée Kopa de meilleur jeune

Lamine Yamal remporte le trophée Kopa de meilleur jeune

Football    Actualisé le 22.09.2025 - 22:11

Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'Or

Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'Or

Football    Actualisé le 22.09.2025 - 23:07