Xamax dévoile sa tunique spéciale pour les Vendanges 2025

Le club de football de La Maladière dévoile ce mardi son maillot conçu à l’occasion de la Fête des Vendanges. Entièrement noir, le maillot se distingue par une carte routière rouge représentant la ville et son maillage historique. Un design inédit qui souligne le lien entre le club, ses supporters et le territoire au cœur de la Fête des Vendanges.





Édition en vente limitée

La tenue est proposée sur la boutique en ligne du club depuis ce mardi. Un stock sera également vendu au Facchinetti Shop sur l’Esplanade de la Maladière, mercredi 24 septembre de 15h à 18h. Les supporters pourront encore se procurer le maillot lors de la Fête des Vendanges, samedi de 13h à 16h et dimanche de 12h à 15h, sur le stand officiel de Xamax, avec la présence de joueurs de la première équipe. L'équipe de Xamax, elle, arborera le maillot une seule fois en match officiel : le vendredi 3 octobre 2025, face au FC Stade-Lausanne-Ouchy à la Maladière. /comm-lph