À la ferme de Pierre-à-Bot, les pommes ont encore des histoires à raconter

Les fruits d’automne arrivent

En ce mois de septembre, la récolte bat son plein. Les prunes laissent la place aux pommes et aux poires d’automne, dont certaines se conservent jusqu’au printemps suivant. Ces fruits ne sont pas destinés à remplir les rayons des supermarchés, mais à être observés, décrits et parfois proposés au public, notamment lors des fêtes d’automne et des bourses aux arbres organisées par l’association.

« Maintenir ces variétés, c’est aussi maintenir un savoir-faire, poursuit Boris Bachofen. Cela demande de l’attention, mais c’est ce qui permet aux générations futures de profiter encore de ces fruits. »

Des vergers écologiques

À Rétropomme, pas de pesticides de synthèse. Le travail avec la nature prime, et les animaux sont de précieux alliés. « Ce sont aussi les poules et les oies qui participent à l’équilibre du verger, souligne Boris Bachofen. Elles grattent le sol, mangent les larves et aident à limiter l’herbe. »

Les parcelles accueillent également d’autres cultures, dont des haricots, qui permettent de mieux gérer l’espace et l’arrosage. Une approche agroécologique qui rappelle la polyculture d’autrefois, à une époque où les fermes associaient arbres, cultures et animaux.

Une autre idée du fruit

Dans ces vergers, les fruits ne sont pas toujours « parfaits ». Les taches et irrégularités font partie de la nature, loin des standards imposés par la grande distribution.

« Le fruit parfait, c’est le commerce qui l’a imposé, rappelle Boris Bachofen. Avant, les gens avaient un couteau dans la poche, ils enlevaient la tache et mangeaient le reste de la pomme. » L’association défend ainsi une autre relation au fruit : moins standardisée, mais plus riche de diversité et de saveurs. /lph