La déchetterie de Chézard restera fermée

Victime d’un incendie au début du mois d’août dernier, la déchetterie de Chézard-Saint-Martin ne rouvrira pas ses portes. Mais l’écopoint, lui, reste en place. C’est ce qu’a annoncé l’exécutif communal de Val-de-Ruz lundi soir à l’occasion de la séance du Conseil général.

Le volume de déchets récoltés dans ce village sera absorbé par les sites de Dombresson, Savagnier et Cernier.