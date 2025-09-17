La déchetterie de Chézard restera fermée

Cinq déchetteries au lieu de six à Val-de-Ruz. Le Conseil communal n’entend pas rouvrir celle de Chézard-Saint-Martin qui a brûlé cet été. Il entend créer un site unique.

Val-de-Ruz parle d'une déchetterie unique depuis la création de la commune. Le projet revient sur le haut de la pile après l'incendie qui a ravagé le site de Chézard-Saint-Martin. (Photo d'illustration : archives) Val-de-Ruz parle d'une déchetterie unique depuis la création de la commune. Le projet revient sur le haut de la pile après l'incendie qui a ravagé le site de Chézard-Saint-Martin. (Photo d'illustration : archives)

Victime d’un incendie au début du mois d’août dernier, la déchetterie de Chézard-Saint-Martin ne rouvrira pas ses portes. Mais l’écopoint, lui, reste en place. C’est ce qu’a annoncé l’exécutif communal de Val-de-Ruz lundi soir à l’occasion de la séance du Conseil général.

Le volume de déchets récoltés dans ce village sera absorbé par les sites de Dombresson, Savagnier et Cernier.

Daniel Geiser, conseiller communal à Val-de-Ruz : « Dans toutes les régions du canton, on a des déchetteries regroupées sur des sites uniques. »  

À terme, les autorités envisagent de n’avoir plus qu’une seule déchetterie sur le territoire communal, tout en conservant les écopoints. Un projet « serpent de mer » dont on parle depuis la création de la commune en 2013. Mais avant d’arriver à ce résultat, il faut trouver du terrain disponible pour ce genre d’activité. « Une difficulté majeure » constate le conseiller communal Daniel Geiser, qui se dit confiant. Il évoque aussi la difficulté à trouver « des gens disponibles quelques heures par semaine » pour s’occuper des cinq déchetteries actuelles. Il rappelle enfin que le ramassage des sacs taxés et des déchets verts se fait toujours au porte-à-porte.

« Dans toutes les régions du canton, on a des déchetteries regroupées sur un site. »

Le dossier d’une déchetterie unique à Val-de-Ruz est encore (toujours), à l’étude avec la volonté, de la part de la commune, de garder la main sur la gestion des déchets « depuis le début jusqu’à leur départ de la commune ». Daniel Geiser est confiant quant au fait qu’une solution se dessine dans les prochains mois, « au plus tard dans les deux prochaines années ». /cwi


 

