« Les Experts » : véritable faim ou simple envie de manger ?

Faire la différence entre une vraie faim et une simple envie de manger n’est pas toujours évident. Les signaux physiques et biologiques – comme les gargouillis ou la baisse d’énergie – témoignent d’un réel besoin de nourriture, alors que les envies soudaines, souvent déclenchées par l’ennui, le stress ou un contexte social, relèvent davantage de l’émotionnel. Certains aliments sucrés, gras ou ultra-transformés entretiennent d’ailleurs cette confusion en stimulant artificiellement l’appétit.

Ces nuances sont expliquées par Maude Cruz, diététicienne ASDD chez Littoral Therapy à Boudry, qui invite à adopter quelques réflexes simples, comme déterminer si la sensation de faim vient de l’estomac ou de la tête, grâce à une question facile : « Est-ce que je mangerais une pomme ? ». Elle recommande aussi de s’accorder une courte pause, de boire un verre d’eau ou de vérifier son état émotionnel avant de céder à une envie. Et surtout, ne pas culpabiliser : grignoter par plaisir ou par besoin de réconfort fait partie de l’équilibre. L’essentiel est d’apprendre à mieux s’écouter et à développer une relation bienveillante avec son alimentation.

Les conseils de notre experte, Maude Cruz :