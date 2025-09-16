Le Vallon de l’Ermitage en fête ce dimanche à Neuchâtel

Dimanche 21 septembre, le Vallon de l’Ermitage célèbre les sciences et la culture. Au programme, ateliers, performances et expériences scientifiques pour découvrir ou redécouvrir le Jardin botanique et le Centre Dürrenmatt Neuchâtel.
Le Vallon de l’Ermitage sera en fête ce dimanche 21 septembre. Une journée conviviale pour célébrer les sciences, la culture et un cadre naturel unique. Entre découvertes, spectacles et expositions, petits et grands sont invités à (re)découvrir ce lieu emblématique de Neuchâtel.
Dès 10h, le public pourra profiter d’une multitude d’activités gratuites : expériences scientifiques interactives, spectacles, visites guidées et ateliers pour tous les âges. L’événement met à l’honneur la collaboration entre le Jardin botanique et l’Université de Neuchâtel, mais aussi la richesse naturelle et patrimoniale du Vallon.
Pour l’occasion, des expériences interactives seront proposées, avec notamment la présence de clowns chargés de rendre le contenu accessible à tout le monde : « Les clowns vont égayer la journée et aider le public à poser les bonnes questions ou celles qui fâchent », se réjouit le directeur du Jardin botanique de Neuchâtel, Blaise Mulhauser.
Blaise Mulhauser : « Nous terminons quatre ans de convention avec l’Université de Neuchâtel. »
Friedrich Dürrenmatt aussi à l’honneur
En plus des activités destinées à faire connaître la science, le « Vallon en fête » est également l’occasion de célébrer les 25 ans du Centre Dürrenmatt Neuchâtel. La journée marquera donc un point d’orgue de cet anniversaire en proposant au public de découvrir ou redécouvrir la passion de l’écrivain pour le football et les sciences.
Directrice du Centre Dürrenmatt Neuchâtel, Madeleine Betschart explique le lien symbolique et historique entre le Jardin botanique et le Centre Dürrenmatt, où science et culture se côtoient de près : « Ici, au Vallon de l’Ermitage, nous apprécions beaucoup ce voisinage entre le Centre Dürrenmatt et le Jardin botanique. » Une fête qui s’inscrit « parfaitement dans la valorisation des relations » entre les deux institutions, ajoute-t-elle.
Madeleine Betschart : « Dürrenmatt était très attaché à la nature. »
Des ateliers pour comprendre la science
Au cœur de la fête, la science sera également à l’honneur. Six ateliers interactifs permettront au public d’échanger directement avec des chercheuses et chercheurs de l’Université de Neuchâtel. Une manière ludique et accessible de découvrir des thématiques aussi diverses que l’écologie, les plantes ou encore les micromammifères.
« L’idée est que le public puisse interagir avec les chercheurs et que les chercheurs présentent leurs outils », détaille Emmanuel Defossez, chercheur à l’Université de Neuchâtel et coordinateur des recherches au Jardin botanique. Parmi les ateliers proposés, exploration de la tourbière, présentation de la culture des champignons en laboratoire ou encore sensibilisation aux méthodes de capture et d’identification des abeilles sauvages qui peuplent le Vallon de l’Ermitage. /lph