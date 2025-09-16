Le Vallon de l’Ermitage en fête ce dimanche à Neuchâtel

Le Vallon de l’Ermitage sera en fête ce dimanche 21 septembre. Une journée conviviale pour célébrer les sciences, la culture et un cadre naturel unique. Entre découvertes, spectacles et expositions, petits et grands sont invités à (re)découvrir ce lieu emblématique de Neuchâtel.

Dès 10h, le public pourra profiter d’une multitude d’activités gratuites : expériences scientifiques interactives, spectacles, visites guidées et ateliers pour tous les âges. L’événement met à l’honneur la collaboration entre le Jardin botanique et l’Université de Neuchâtel, mais aussi la richesse naturelle et patrimoniale du Vallon.

Pour l’occasion, des expériences interactives seront proposées, avec notamment la présence de clowns chargés de rendre le contenu accessible à tout le monde : « Les clowns vont égayer la journée et aider le public à poser les bonnes questions ou celles qui fâchent », se réjouit le directeur du Jardin botanique de Neuchâtel, Blaise Mulhauser.