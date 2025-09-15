Record d’étudiants en ingénierie pour la rentrée de la HE-Arc

La rentrée s’annonce animée à la HE-Arc. L’institution de formation supérieure s’apprête à vivre la rentrée académique, ce lundi 15 et mardi 16 septembre. Ce sont ainsi 1'565 étudiants en Bachelor (dont 567 nouveaux venus) et Master qui rejoindront la Haute École des cantons BEJUNE ce début de semaine. « Nous sommes ravis de retrouver l’énergie qui anime nos campus à chaque rentrée. C’est une belle promesse pour l’avenir et une motivation pour toutes nos équipes », souligne le directeur Tristan Maillard dans une communication transmise lundi.

Le domaine ingénierie enregistre se meilleure rentrée en termes d’effectif depuis 2021 avec 136 apprenants, dont 28 ont décidé de suivre leur cursus à temps partiel et 18 suivent le programme de Bachelor avec pratique intégrée (PiBS).

Le site de Delémont franchit lui aussi un nouveau palier : il dépasse le cap des 345 étudiants. Une progression qui s’explique notamment par la mise en place du Bachelor en physiothérapie, dont l’ensemble des trois années de formation se déroule dans la capitale jurassienne.

Outre les programmes de Bachelor et Master, la HE-Arc propose aussi des formations postgrades et continues qui totalisent environ 1'200 inscrits et annoncés. /comm-jad