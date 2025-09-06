Le Palais expose 75 estampes inédites pour son dixième anniversaire

Voilà 10 ans déjà que l’une des plus petites galeries du monde a ouvert ses portes en ville de Neuchâtel. Ce qui était à l’époque un abri de tramway est devenu un espace d’art en 2015. Cette année-là, Denis Droueche et Prune Simon-Vermot, deux amis, s’associent pour réaliser un projet fou : reconvertir l’abri de voyageurs en abri à œuvres d’art.
Depuis, le bâtiment de 15m2 qui était tombé en décrépitude a fait peau neuve. 10 ans après sa création, Le Palais a accueilli plus de 300 artistes à travers une cinquantaine d’expositions. Des œuvres que le public est invité à voir librement depuis le trottoir. Un espace d'art à but non lucratif que les deux curateurs louent à la Ville de Neuchâtel.
74 artistes et 75 estampes
Pour marquer ce jubilé, les co-fondateurs du lieu, Denis Roueche et Prune Simon-Vermot, ont mis sur pied une exposition-anniversaire : « Secondo ». Celle-ci succède à « Primo » qui célébrait les cinq ans du Palais en 2010. « Secondo », ce sont 75 estampes réalisées chacune par 74 artistes, de la région et d’ailleurs. « On fonctionne toujours par coup de cœur », confie Denis Roueche.
Le curateur explique que les artistes choisis proviennent d’horizons variés : « Il y en a de tous les genres, des jeunes à des confirmés, des personnes qui ne sont pas du tout habitués à la gravure et d’autres qui le sont. » Résultat, un mur de tirages noir et blanc aux styles variés.
« Chaque œuvre est unique », confie Denis Roueche. Les artistes invités à produire une gravure ont reçu une planche en bois sur laquelle ils étaient libres d’utiliser la technique et les outils qu’ils souhaitaient. Denis Roueche précise que « chacun avait la liberté de s’exprimer et que chaque estampe raconte quelque chose de différent. »
Une planche à pain et un corps de chauffe
Parmi les propositions, certaines se distinguent par leur originalité, à l’instar de l’artiste neuchâtelois Malik Jeannet, dont la technique a été d’utiliser le bois comme une planche à pain durant plusieurs semaines. « On découvre l’usure du temps et les traces de découpe », indique Denis Droueche.
À quelques centimètres de là, l’estampe de Delphine Reist intitulée « Grill » fait apparaître un grand M aux angles arrondis. Denis Roueche explique que « l’artiste a récupéré un corps de chauffe de grill et l’a apposé chaud sur le bois », faisant brûler la matière et laissant se distinguer la forme du fer sur le bois et sur le tirage papier.
« Une grande vitrine »
Le public peut découvrir les estampes comme dans « une grande vitrine » depuis l’extérieur de l’abri. C’est ce qui fait la marque de fabrique de ce lieu d’exposition : « On n’a pas les moyens de faire du gardiennage, mais on met en place des expositions qui sont toujours visibles depuis l’extérieur », explique Denis Roueche.
Pour accompagner le public, une fiche explicative permet d’identifier les œuvres et les artistes. L’exposition « Secondo » est visible jusqu’au 21 décembre 2025 au Palais, à la Rue des Saars 1 à Neuchâtel. /lph