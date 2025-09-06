Le Palais expose 75 estampes inédites pour son dixième anniversaire

74 artistes et 75 estampes

Pour marquer ce jubilé, les co-fondateurs du lieu, Denis Roueche et Prune Simon-Vermot, ont mis sur pied une exposition-anniversaire : « Secondo ». Celle-ci succède à « Primo » qui célébrait les cinq ans du Palais en 2010. « Secondo », ce sont 75 estampes réalisées chacune par 74 artistes, de la région et d’ailleurs. « On fonctionne toujours par coup de cœur », confie Denis Roueche.

Le curateur explique que les artistes choisis proviennent d’horizons variés : « Il y en a de tous les genres, des jeunes à des confirmés, des personnes qui ne sont pas du tout habitués à la gravure et d’autres qui le sont. » Résultat, un mur de tirages noir et blanc aux styles variés.

« Chaque œuvre est unique », confie Denis Roueche. Les artistes invités à produire une gravure ont reçu une planche en bois sur laquelle ils étaient libres d’utiliser la technique et les outils qu’ils souhaitaient. Denis Roueche précise que « chacun avait la liberté de s’exprimer et que chaque estampe raconte quelque chose de différent. »