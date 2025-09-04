Un demi-siècle de microtechnique à Neuchâtel

L’Institut d’électronique et de microtechnique est un enfant adopté : créé par l’Université de Neuchâtel il y a cinquante ans, il a fleuri en intégrant l’EPFL. L’anniversaire est célébré ce jeudi.
Un anniversaire qui compte dans l’histoire économique neuchâteloise. En 1975, l’Institut de microtechnique de l’Université de Neuchâtel a été créé. Cinquante ans plus tard, une journée de commémoration est organisée ce jeudi au sein de l’institution pour célébrer un demi-siècle d’innovation et de recherche.
Une histoire en constante évolution. En 2009, l’institut a été intégré à l’EPFL. Pour Marcella Giovannini, directrice opérationnelle du site neuchâtelois de l’EPFL, invitée de la Matinale RTN, l’École polytechnique de Lausanne à Neuchâtel, « C’est un pari qui a réussi », et selon elle, « tellement bien qu’il a fait des petits, puisque d’autres campus distants ont été créés dans d’autres cantons, à Sion, Fribourg et Genève ».
Aujourd’hui, après une fusion, ce qu’on appelait l’IMT est devenu l’Institut d’électronique et de microtechnique. Et puis la métamorphose la plus significative, ou en tout cas la plus visible pour le grand public, a été l’inauguration en 2014 du bâtiment de Microcity à Neuchâtel. Un tel déménagement était indispensable pour deux raisons au moins : l’Université de Neuchâtel souhaitait récupérer ses locaux et la création de Microcity a permis de passer de trois à douze chaires et donc d’augmenter l’envergure de l’institution. À présent, la capacité maximale est atteinte et même si son existence n'est pas remise en question, l’Institut d’électronique et de microtechnique peut être considéré comme étant en vitesse de croisière. /jhi