Un demi-siècle de microtechnique à Neuchâtel

Un anniversaire qui compte dans l’histoire économique neuchâteloise. En 1975, l’Institut de microtechnique de l’Université de Neuchâtel a été créé. Cinquante ans plus tard, une journée de commémoration est organisée ce jeudi au sein de l’institution pour célébrer un demi-siècle d’innovation et de recherche.

Une histoire en constante évolution. En 2009, l’institut a été intégré à l’EPFL. Pour Marcella Giovannini, directrice opérationnelle du site neuchâtelois de l’EPFL, invitée de la Matinale RTN, l’École polytechnique de Lausanne à Neuchâtel, « C’est un pari qui a réussi », et selon elle, « tellement bien qu’il a fait des petits, puisque d’autres campus distants ont été créés dans d’autres cantons, à Sion, Fribourg et Genève ».