Premier mois dédié à la santé mentale à Neuchâtel

Le Canton de Neuchâtel présente son premier « Mois de la santé mentale ». Du 10 septembre au ...
Le Canton de Neuchâtel présente son premier « Mois de la santé mentale ». Du 10 septembre au 10 octobre, une vingtaine d’évènements seront organisés pour sensibiliser la population à l’importance des liens sociaux et à la lutte contre l’isolement.

Une vingtaine d'évènements et activités gratuites accueilleront la population pour sensibiliser à l'importance des liens sociaux et lutter contre l'isolement.

Du 10 septembre au 10 octobre 2025, le Canton de Neuchâtel organise pour la première fois son « Mois de la santé mentale ». Une vingtaine d’événements gratuits sont programmés à travers le canton, afin de sensibiliser la population à l’importance du bien-être psychique et de mieux faire connaître les ressources disponibles.

Cette première édition met l’accent sur un enjeu central : le lien social. Les autorités veulent rappeler que tisser et entretenir des relations est essentiel pour la santé mentale, à tous les âges de la vie. Ateliers pratiques, conférences, rencontres intergénérationnelles, expositions ou encore théâtre : le programme entend offrir des occasions concrètes de se rencontrer et de partager.

Sensibiliser durant trente jours pour rappeler aux personnes qui se sentent concernées que de nombreuses ressources sont à leur disposition : « Ce mois est important pour parler de santé mentale et pour servir de passerelle entre la population et les différents acteurs », explique Lysiane Ummel Mariani, cheffe de l’office de la promotion de la santé et de la prévention. Des prestations mises en avant du 10 septembre au 10 octobre qui sont toutefois durables.

Lysiane Ummel Mariani : « Faire connaître des ressources qui existent toute l’année. »

Des constats préoccupants

L’initiative s’inscrit dans un contexte où la solitude et l’isolement touchent de nombreuses personnes en Suisse. Les chiffres sont parlants : 21 % des jeunes filles et 9 % des jeunes garçons disent se sentir seuls la plupart du temps, selon l'enquête sur la santé des élèves en Suisse. Le phénomène ne concerne pas uniquement les plus jeunes : environ 7 % des adultes de 35 à 49 ans déclarent ressentir souvent un sentiment de solitude d'après l'observatoire suisse de la santé, et Pro Senectute Suisse relève que plus d’une personne sur quatre de plus de 55 ans en souffre régulièrement.

Pour Frédéric Mairy, conseiller d’État en charge de la santé, « on peut parler d’une épidémie de solitude ». « Le sentiment de solitude peut toucher jusqu’à un tiers de la population selon les tranches d’âges », précise-t-il. Un sentiment de manque de lien social susceptible de toucher « tant les jeunes, que les adultes actifs et les personnes âgées », ajoute le ministre.

Frédéric Mairy : « Le sentiment de solitude touche une part importante de la population. »

Une épidémie silencieuse, mais globale

Au-delà des chiffres, l’enjeu est de reconnaître la dimension universelle du sentiment de solitude. « Il est important de dire aux personnes qui se sentent seules qu’elles ne sont pas seules », insiste Frédéric Mairy, ajoutant que l’isolement est un « phénomène global ».

Le ministre de la santé rappelle également la nécessité d’intégrer la santé psychique dans les politiques publiques : « On s’est longtemps focalisé sur la santé physique et on continue de le faire, mais on constate qu’on accorde de plus en plus d’importance à la santé mentale. C’est un volet qui a aussi une influence sur la santé physique et il est important d’en prendre soin. »

L’initiative neuchâteloise s’inspire de l’expérience du Canton de Vaud, où le « Mois de la santé mentale » existe depuis quatre ans et rencontre un succès grandissant. /lph


