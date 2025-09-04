Premier mois dédié à la santé mentale à Neuchâtel

Du 10 septembre au 10 octobre 2025, le Canton de Neuchâtel organise pour la première fois son « Mois de la santé mentale ». Une vingtaine d’événements gratuits sont programmés à travers le canton, afin de sensibiliser la population à l’importance du bien-être psychique et de mieux faire connaître les ressources disponibles.

Cette première édition met l’accent sur un enjeu central : le lien social. Les autorités veulent rappeler que tisser et entretenir des relations est essentiel pour la santé mentale, à tous les âges de la vie. Ateliers pratiques, conférences, rencontres intergénérationnelles, expositions ou encore théâtre : le programme entend offrir des occasions concrètes de se rencontrer et de partager.

Sensibiliser durant trente jours pour rappeler aux personnes qui se sentent concernées que de nombreuses ressources sont à leur disposition : « Ce mois est important pour parler de santé mentale et pour servir de passerelle entre la population et les différents acteurs », explique Lysiane Ummel Mariani, cheffe de l’office de la promotion de la santé et de la prévention. Des prestations mises en avant du 10 septembre au 10 octobre qui sont toutefois durables.