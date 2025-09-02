La Maison du Concert fête 25 ans de création indépendante

Le théâtre de la Maison du Concert fête son 25e anniversaire. Une saison qui met à l’honneur la création indépendante. Neuf réalisations, dont la première, « Burn baby burn », de la metteuse en scène neuchâteloise Natalie Grant.
Le Théâtre de la Maison du Concert à Neuchâtel s’apprête à vivre une rentrée particulière. Le lieu culturel, installé dans le plus vieux théâtre de Suisse construit en 1769, fête cette année ses 25 ans d’existence. Pour marquer l’événement, il met à l’honneur la création indépendante avec neuf spectacles au programme de sa nouvelle demi-saison.
Premier rendez-vous du 3 au 7 septembre avec Burn baby burn. La pièce, mise en scène par la Neuchâteloise Natalie Grant et portée par la compagnie franco-suisse Crinoline, raconte la rencontre de deux jeunes femmes en marge de la société. « On reprend cette pièce pour une recréation et on refait une scénographie, une création musicale et une création lumière, la totale », explique la metteuse en scène Natalia Grant.
« C’est l’histoire d’une rencontre entre deux jeunes femmes en marge de la société. »
« On se sent vraiment à la maison »
En résidence sur place, la troupe profite de conditions rares : plusieurs semaines de travail pour préparer et peaufiner tous les détails du spectacle. « Ici, on nous offre du temps et une liberté absolue », se réjouit Natalie Grant, ajoutant par la même occasion que « la Maison du Concert porte bien son nom parce qu’on se sent vraiment à la maison ».
Natalie Grant : « Le fil rouge le plus important c’est de raconter des histoires. »
Mais cette liberté artistique a un revers. François Chédel, administrateur du théâtre, rappelle que la salle repose presque exclusivement sur les recettes de la billetterie pour rémunérer les compagnies. Une fragilité qui impacte particulièrement les structures indépendantes : « On espère voir un public toujours présent pour remplir les caisses qui vont directement aux artistes », explique François Chédel.
François Chédel : « Les compagnies indépendantes sont les plus fragilisées dans l’écosystème théâtral. »
Une saison particulière
Ce début de saison est donc particulier puisqu’il marque le 25e anniversaire du théâtre de la Maison du Concert. Une saison qui voit également la création d’une pièce-anniversaire intitulée « Légende du temps » jouée en novembre 2025. Pour cette rentrée, le théâtre propose également plusieurs évènements dans le but de faire découvrir la structure à la population neuchâteloise et valoriser le théâtre comme « carrefour au cœur de la ville », ajoute François Chédel. Au programme de la saison, visites guidées ou encore soirées « Monday is Danceday » qui permettent à chacune et chacun de venir danser gratuitement dans la salle de spectacle un lundi par mois.
Cette saison a également une saveur particulière pour François Chédel. Celui qui gère l’administration du théâtre est aussi comédien ; il s’est vu confier un rôle dans la pièce qui inaugure la saison, Burn baby burn. « J’ai accepté avec grand plaisir ! C’est la première fois depuis que je travaille ici que je vais monter sur scène », se réjouit le comédien, qui avoue tout de même avoir « un peu le trac » à l’idée de jouer avec la compagnie Crinoline.
« Je joue avec une équipe très soudée et il faut être à la hauteur. »
Le spectacle Burn baby burn est à découvrir du 3 au 7 septembre au Théâtre de la Maison du Concert à Neuchâtel. /lph