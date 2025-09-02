La Maison du Concert fête 25 ans de création indépendante

Le Théâtre de la Maison du Concert à Neuchâtel s’apprête à vivre une rentrée particulière. Le lieu culturel, installé dans le plus vieux théâtre de Suisse construit en 1769, fête cette année ses 25 ans d’existence. Pour marquer l’événement, il met à l’honneur la création indépendante avec neuf spectacles au programme de sa nouvelle demi-saison.

Premier rendez-vous du 3 au 7 septembre avec Burn baby burn. La pièce, mise en scène par la Neuchâteloise Natalie Grant et portée par la compagnie franco-suisse Crinoline, raconte la rencontre de deux jeunes femmes en marge de la société. « On reprend cette pièce pour une recréation et on refait une scénographie, une création musicale et une création lumière, la totale », explique la metteuse en scène Natalia Grant.