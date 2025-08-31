Camille Balanche annonce sa retraite pour la fin de la saison

La vététiste de 35 ans a annoncé ce dimanche sur son compte Instagram qu'elle mettrait un terme ...
La vététiste de 35 ans a annoncé ce dimanche sur son compte Instagram qu'elle mettrait un terme à sa carrière au terme de la saison. Elle disputera sa dernière course de VVT-descente la semaine prochaine aux Mondiaux de Champéry.

La vététiste d'origine neuchâteloise Camille Balanche mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison. (Photo : Camille Balanche). La vététiste d'origine neuchâteloise Camille Balanche mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison. (Photo : Camille Balanche).

Clap de fin pour Camille Balanche. La locloise de 35 ans a annoncé mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison. La neuchâteloise l’a annoncé sur son compte Instagram ce dimanche. Elle disputera sa dernière course en VTT-descente le week-end prochain à l’occasion des Mondiaux de Champéry. /comm-crb


 

