Camille Balanche annonce sa retraite pour la fin de la saison

Clap de fin pour Camille Balanche. La locloise de 35 ans a annoncé mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison. La neuchâteloise l’a annoncé sur son compte Instagram ce dimanche. Elle disputera sa dernière course en VTT-descente le week-end prochain à l’occasion des Mondiaux de Champéry. /comm-crb