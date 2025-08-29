Plonk & Replonk débarquent sur le lac de Neuchâtel

Pour la première fois, Plonk & Replonk exposent sur le lac de Neuchâtel. Le collectif, connu pour ses détournements et photomontages décalés, a choisi l’Hôtel Palafitte comme écrin à sa nouvelle création. À l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement, des images mythiques du lac revisitent son histoire avec humour et fantaisie.

Bateau tractant une caravane, grande roue flottant au milieu du lac ou encore scènes improbables d’un passé réinventé : les œuvres du collectif « mettent en scène l’univers lacustre in situ », explique Jacques Froidevaux, membre du collectif Plonk & Replonk. Les photographies du lac trouvent ainsi un écho direct dans leur environnement, disposées sur les rives et face aux flots.