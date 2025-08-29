Plonk & Replonk débarquent sur le lac de Neuchâtel

Le collectif Plonk & Replonk s’invite au bord du lac de Neuchâtel. L'exposition « L’Odyssée du lac de Neuchâtel : de l’ère glaciaire à l’été dernier » investit l’Hôtel Palafitte et transforme le paysage lacustre en terrain de jeu absurde.

Membre du collectif Plonk & Replonk, Jacques Froidevaux propose plusieurs photographies du lac de Neuchâtel détournées. Membre du collectif Plonk & Replonk, Jacques Froidevaux propose plusieurs photographies du lac de Neuchâtel détournées.

Pour la première fois, Plonk & Replonk exposent sur le lac de Neuchâtel. Le collectif, connu pour ses détournements et photomontages décalés, a choisi l’Hôtel Palafitte comme écrin à sa nouvelle création. À l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement, des images mythiques du lac revisitent son histoire avec humour et fantaisie.

Bateau tractant une caravane, grande roue flottant au milieu du lac ou encore scènes improbables d’un passé réinventé : les œuvres du collectif « mettent en scène l’univers lacustre in situ », explique Jacques Froidevaux, membre du collectif Plonk & Replonk. Les photographies du lac trouvent ainsi un écho direct dans leur environnement, disposées sur les rives et face aux flots.

Jacques Froidevaux : « On a essayé de dériver sur le lac. »

Ecouter le son

Aborder l’histoire de façon farfelue

« On est sur La Tène, donc on a un peu traité de la Préhistoire de façon farfelue » explique Jacques Froidevaux en souriant, devant les images montrant des chateaux de sables géants et des personnages mi-humain mi-poisson. Cette « Odyssée du lac de Neuchâtel » illustre parfaitement l’univers singulier de Plonk & Replonk : un mélange de poésie absurde, de références historiques détournées et de visions loufoques.

L’exposition est en accès libre et se découvre gratuitement à l’Hôtel Palafitte, jusqu’au 30 avril 2026. /lph

« Un lac, c’est une histoire. »

Ecouter le son


 

