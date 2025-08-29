La Miaou s’installe à Bevaix dans un tout nouveau décor

Cette année, la Miaou ne fera pas vibrer le village de Bevaix tout à fait comme d’habitude. Organisée vendredi soir et samedi, la fête villageoise change de lieu. La raison de ce déménagement ? Des travaux à la salle de gym du village et l’indisponibilité du verger qui accueille chaque année les festivités. Si le sens de la fête ne change pas, la forme que prendra la Miaou se voit tout de même chamboulée.

À quelques heures du début de la fête, Lionel Comtesse et son équipe s’activent pour mettre en place les derniers préparatifs du weekend. Le président du comité d’organisation admet que cette édition n’est pas tout à fait comme les autres : « C’est beaucoup plus grand. Il y a des mesures auxquelles on n’avait pas pensé au niveau de l’électricité ou le remblayage de copeaux. » En plus d’un nouvel espace, les organisateurs doivent également compter sur une météo capricieuse et de la pluie qui rend le terrain plus boueux que dans le verger.