La Miaou s’installe à Bevaix dans un tout nouveau décor

La Miaou s’apprête à faire vibrer Bevaix ce week-end. Une édition 2025 particulièrement chamboulée puisque la fête est privée de son verger et contrainte de déménager sur un terrain agricole.
Cette année, la Miaou ne fera pas vibrer le village de Bevaix tout à fait comme d’habitude. Organisée vendredi soir et samedi, la fête villageoise change de lieu. La raison de ce déménagement ? Des travaux à la salle de gym du village et l’indisponibilité du verger qui accueille chaque année les festivités. Si le sens de la fête ne change pas, la forme que prendra la Miaou se voit tout de même chamboulée.
À quelques heures du début de la fête, Lionel Comtesse et son équipe s’activent pour mettre en place les derniers préparatifs du weekend. Le président du comité d’organisation admet que cette édition n’est pas tout à fait comme les autres : « C’est beaucoup plus grand. Il y a des mesures auxquelles on n’avait pas pensé au niveau de l’électricité ou le remblayage de copeaux. » En plus d’un nouvel espace, les organisateurs doivent également compter sur une météo capricieuse et de la pluie qui rend le terrain plus boueux que dans le verger.
Lionel Comtesse : « C’est un tout nouveau site. »
Appel aux dons
Outre le défi logistique que représente cette délocalisation, l’édition 2025 de la Miaou est aussi un challenge financier puisque le comité doit s’adapter à un site dépourvu de certaines infrastructures indispensables telles que l’eau et l’électricité. Dans ce contexte, les organisateurs ont pu compter sur la générosité de certaines personnes : « On a réussi à trouver une généreuse propriétaire qui nous laisse l’eau », indique Lionel Comtesse.
À cela s’ajoutent également la pose des copeaux ainsi que la tente pour accueillir la cantine de la Miaou. Une série de dépenses supplémentaires que le comité d’organisation a en partie comblées grâce à une aide de la commune et à un appel aux dons adressé aux habitants du village. Malgré cela, Lionel Comtesse confie qu’il manque encore de l’argent à la cagnotte, mais que des QR codes seront disposés à la Miaou pour continuer de récolter de l’argent et renflouer les caisses.
« Il y a des frais supplémentaires. »
Une situation provisoire à durée prolongée ?
La salle de gym de Bevaix étant en travaux durant trois ans, le déménagement risque de perdurer ces prochaines années, au risque de voir cette situation provisoire se pérenniser. Une perspective qui n’inquiète pas le président Lionel Comtesse : « On a déjà des points très positifs avec l’agriculteur. Si tout se passe bien cette année et qu’il n’y a pas de problème avec le champ, il est d’accord pour l’année prochaine. »
Malgré la météo capricieuse et une situation financière compliquée, le président de la Miaou est confiant dans le bon déroulement de la fête villageoise et espère que cette édition revisitée attirera du monde. Pour rappel, les festivités se tiennent vendredi soir et samedi à l’est du village. Au programme : animations, musique et stands de nourriture et boissons gérés par les sociétés locales. /lph