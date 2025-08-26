L’Exomusée du Locle veut continuer de grandir, d'embellir, de raconter... 

Comme chaque été depuis huit ans, l’Exomusée du Locle s’enrichit de plusieurs fresques créées sur les murs de la Mère-Commune par des street artistes internationaux, à l’invitation de l’association Luxor Factory. Trois nouvelles œuvres sont apparues ces dernières semaines au centre-ville, à la rue du Pont, dont « La foire au bétail », une création de 88 mètres carrés. C’est une référence à ce rendez-vous agricole qui se tenait jadis dans cette même rue du Locle. La peinture est encore toute fraîche, puisque les Espagnols de Reskate ont mis la touche finale mardi.

