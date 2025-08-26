L’Exomusée du Locle veut continuer de grandir, d'embellir, de raconter... 

Trois nouvelles fresques sont apparues au centre-ville du Locle cet été, rue du Pont. L’occasion de faire le point sur cette institution qui s’est dessiné une jolie place dans le paysage culturel des Montagnes.
Comme chaque été depuis huit ans, l’Exomusée du Locle s’enrichit de plusieurs fresques créées sur les murs de la Mère-Commune par des street artistes internationaux, à l’invitation de l’association Luxor Factory. Trois nouvelles œuvres sont apparues ces dernières semaines au centre-ville, à la rue du Pont, dont « La foire au bétail », une création de 88 mètres carrés. C’est une référence à ce rendez-vous agricole qui se tenait jadis dans cette même rue du Locle. La peinture est encore toute fraîche, puisque les Espagnols de Reskate ont mis la touche finale mardi.
François Balmer, directeur de l'Exomusée : « On a pris d'assaut la rue du Pont. On arrive à valoriser des façades qui n'étaient pas en bon état. »
L’Exomusée, fondé et géré par l’association Luxor Factory de Sylvie et François Balmer, attire entre 13'000 et 15'000 visiteurs chaque année au Locle et compte aujourd’hui 45 fresques. Nous faisons le point ici sur cette attraction locloise, sur ses perspectives et ses soutiens.
L'Exomusée, ses perspectives et ses soutiens
Trois nouvelles fresques apparaîtront ces prochaines semaines dans les rues du Locle. En partie réalisées avec la contribution d’élèves du Cercle scolaire, elles mettront en valeur la technique du reverse graffiti. /vco