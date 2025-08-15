La Pointe du Grain victime de son succès ?

Les rives du lac de Neuchâtel sont prises d’assaut en cette période de fortes chaleurs estivales. À la Pointe du Grain, à Bevaix, les voitures s’accumulent. Une situation qui pose des questions sur la capacité d’accueil du site. Reportage sur place.
Cette année, la mi-août rime encore avec chaleur. Fortes chaleurs même, puisque le mercure dépasse les 30 degrés depuis bientôt une semaine. Et pour se rafraîchir, rien de tel qu’un plongeon dans les eaux du lac de Neuchâtel.
Comme chaque été, les rives sont prises d’assaut. Un afflux de baigneurs et de baigneuses qui touche l’ensemble du Littoral mais qui s’observe particulièrement à la Pointe du Grain à Bevaix. Un coin de paradis qui voit désormais défiler des files quotidiennes de voitures.
Des riverains incommodés
Cet afflux a des effets visibles : parkings pleins, véhicules stationnés sur les terrains agricoles et autres déchets qui jonchent le site. C’est le constat de certains riverains qui possèdent des chalets au bord de l’eau. Pour Catherine Mauler, propriétaire de l’une de ces cabanes, « ce qui a changé c’est la fréquentation à la Pointe du Grain. »
La Colombinoise, qui profite de son chalet été comme hiver, se questionne sur les capacités d’accueil du site. Elle voit d’un bon œil que la Commune procède à des fermetures ponctuelles de la route : « Toutes ces voitures, ça fait beaucoup de pollution et de dérangement pour la nature. »
Catherine Mauler : « À un moment donné, il va y avoir un maximum. »
Face à cette situation, d’autres riverains confient leur inquiétude quant à l’évolution de la fréquentation de la Pointe du Grain. Certaines personnes témoignent que les voitures sont trop nombreuses et engendrent du bruit. Elles appellent les autorités communales à agir face à une problématique qui dérange de plus en plus de propriétaires.
Pour Jean-Luc Vuilleumier, physicien à la retraite, la Pointe du Grain est un lieu de baignade presque quotidien. L’habitué des lieux y vient depuis 35 ans pour profiter de la buvette, de la fraîcheur et de la beauté du lac. Il assume tout de même ne pas « vouloir faire trop de réclame pour la plage » en expliquant, tout en souriant, qu’il y a « déjà beaucoup de monde. »
Jean-Luc Vuilleumier : « On évite les weekends, car il y a énormément de monde. »
La foule à la buvette
À la buvette de la Pointe du Grain, on se réjouit de cette affluence. Virginie Bilquez, gérante du cabanon, compte « plus de 500 à 600 personnes par jour, tant la semaine que les weekends au mois d’août. » Installée depuis deux ans au bord du lac de Neuchâtel, la restauratrice prépare à boire et à manger tant pour les gens de la région et que pour les touristes de passage. Malgré la foule, Virginie Bilquez ne constate pas d’incivilités particulières en termes de déchets.
Virginie Bilquez : « On a beaucoup de Suisses-allemands en juin et juillet et en ce moment ce sont des Français, Neuchâtelois et Vaudois. »
Bientôt des restrictions ?
Du côté de la Commune de la Grande Béroche, une seule mesure est mise en place aujourd’hui pour contenir cet afflux. Une entreprise de sécurité privée a été mandatée pour gérer le parking durant les weekends.
Quant à la possibilité de restreindre l’accès aux lieux, les autorités ne l’excluent pas : « Soit des contraintes en termes de nombres de véhicules, des contraintes en termes de tailles de véhicules, qui a le droit de venir ou pas », détaille Thierry Pittet, conseiller communal responsable de l’aménagement du territoire et de la mobilité.
Thierry Pittet : « Toutes les possibilités sont ouvertes. »
Plusieurs solutions sont donc envisagées à ce stade et un consensus reste encore à trouver. La Commune indique avoir commandé une étude pour trouver des pistes adaptées et mettre en place des mesures dès l’année prochaine. /lph