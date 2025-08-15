La Pointe du Grain victime de son succès ?

Cette année, la mi-août rime encore avec chaleur. Fortes chaleurs même, puisque le mercure dépasse les 30 degrés depuis bientôt une semaine. Et pour se rafraîchir, rien de tel qu’un plongeon dans les eaux du lac de Neuchâtel.

Comme chaque été, les rives sont prises d’assaut. Un afflux de baigneurs et de baigneuses qui touche l’ensemble du Littoral mais qui s’observe particulièrement à la Pointe du Grain à Bevaix. Un coin de paradis qui voit désormais défiler des files quotidiennes de voitures.