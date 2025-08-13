La Neuveville laisse à nouveau libre cours au 7e art

Quatre soirées ciné et concert placées sous le signe de la convivialité : c'est la promesse faite par l'association du Cinéma de La Neuveville. L’Open Air ouvre ses portes ce mercredi soir.
Le cinéma Open Air neuvevillois ouvre à nouveau ses portes ce mercredi soir sur la Place de la Liberté. Pour cette 22e édition, la manifestation revient aussi avec son concept « concerts et films ». Côté musical, les artistes de la région ont été mis à l’honneur. De la folk/country de Color of Rice, en passant par le rock des Neuchâtelois d’Oxymore ou le blues du groupe jurassien Noir&Gerber, la programmation musicale se veut riche. « On a eu de bons retours les années d’avant, parce que les gens aiment bien faire connaissance avec des personnes de la région », précise la coprésidente de l’Association du Cinéma de La Neuveville, Laurence Pernoud.
Laurence Pernoud : « On espère que les gens repartent avec des étoiles plein les yeux. »
La convivialité : c'est la promesse faite par l'association pour cette 22e édition. Comédie, aventure ou encore fantastique, il y en a pour tous les goûts filmiques, selon la coprésidente de l’Association du Cinéma de la Neuveville. La manifestation cette semaine aura toutefois un fil rouge : le défi.
« L’écran, l’infrastructure : tout est monté. »
Avec 500 chaises installées sur la Place de la Liberté, Laurence Pernoud espère faire « salle comble » chaque soir de la manifestation. L’Open Air se tient du 13 au 16 août et débutera ce mercredi soir avec des concerts à 19h15, suivi de la projection des films dès 20h45. Le programme complet est disponible sur le site de l'Open Air de La Neuveville. /mbe-gtr