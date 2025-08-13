La Neuveville laisse à nouveau libre cours au 7e art

Le cinéma Open Air neuvevillois ouvre à nouveau ses portes ce mercredi soir sur la Place de la Liberté. Pour cette 22e édition, la manifestation revient aussi avec son concept « concerts et films ». Côté musical, les artistes de la région ont été mis à l’honneur. De la folk/country de Color of Rice, en passant par le rock des Neuchâtelois d’Oxymore ou le blues du groupe jurassien Noir&Gerber, la programmation musicale se veut riche. « On a eu de bons retours les années d’avant, parce que les gens aiment bien faire connaissance avec des personnes de la région », précise la coprésidente de l’Association du Cinéma de La Neuveville, Laurence Pernoud.