Une étude européenne (et neuchâteloise) au chevet de nos tourbières

Et les sols – « 90% des tourbières ont été mangées par l’agriculture » – continuent de s’assécher en dépit des mesures prises. Une menace pour… l’agriculture, y compris dans l’Arc jurassien. Un message que le jeune retraité n’a pas réussi à faire passer lorsqu’il travaillait pour Pro Natura : « On dit depuis 10-15 ans que les sols sous les exploitations agricoles sont en diminution, dans 20 ou 30 ans, il n’y en aura plus, il y aura des pertes de rendement et de qualité. Politiquement, on ne comprend pas qu’il faut aider les agriculteurs en cherchant de nouveaux débouchés économiques. La collaboration entre les milieux de protection des sols, scientifiques et de politiques agricoles ne s’est pas faite, on est encore trop dans des guerres de clocher », estime Yvan Matthey.