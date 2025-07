Deniz Gyger Gaspoz nommée nouvelle rectrice de l’Université de Neuchâtel

Le Conseil d’État neuchâtelois annonce la nomination de Deniz Gyger Gaspoz au poste de rectrice de l’Université de Neuchâtel (UniNE). Elle prendra ses fonctions le 1er février 2026, succédant ainsi à Kilian Stoffel, en poste depuis 2016, annonce le gouvernement cantonal ce vendredi.

Actuelle vice-rectrice de la HEP-BEJUNE, Deniz Gyger Gaspoz a su convaincre par sa vision stratégique, sa connaissance de la politique fédérale de la formation et de la recherche, ainsi que sa solide expérience en gouvernance académique, précise le communiqué. Âgée de 48 ans, elle est titulaire d’un doctorat en sciences humaines et sociales obtenu à l’UniNE et a assumé plusieurs postes à responsabilité dans des organes nationaux, avant d’occuper depuis dix ans le poste de vice-rectrice de la HEP-BEJUNE où elle dirige le département de la recherche, des médiathèques, des publications et l’unité durabilité.

Au total, huit candidatures avaient été retenues lors de cette seconde procédure de nomination pour le poste. Une première procédure avait tourné court après le retrait d’un des deux derniers candidats en lice, l’ex-conseiller d’Etat Laurent Kurth.

Le Conseil d’État a également remercié l’actuel recteur, Kilian Stoffel, soulignant ses neuf années d’engagement à la tête de l’université, marquées par la mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance et par une gestion rigoureuse, notamment en période de crise. Le rectorat actuel restera en fonction jusqu’à fin janvier 2026. /comm-gtr