Les assurés suisses pèsent plus sur les caisses que les étrangers

Les ressortissants suisses pèsent en moyenne nettement plus sur les caisses maladie que les étrangers. Ces derniers génèrent 28% de coûts en moins par personne, montre un rapport de la Confédération.





Les coûts annuels s'élèvent en moyenne à 3554 francs pour les citoyens suisses et à 2569 francs pour les ressortissants étrangers, précise le rapport de l’OFS, dont les journaux de Tamedia ont rendu compte lundi.

Selon ces médias, l'une des raisons des coûts plus élevés chez les Suisses réside dans la différence de structure d'âge. Chez les Suisses, la proportion de personnes âgées est plus élevée. Or c'est dans les dernières années avant le décès que les coûts de santé sont les plus élevés.

Selon l'OFS, les coûts moyens chez les étrangers restent toutefois encore significativement plus bas même après la prise en compte de l'âge. Une analyse de plusieurs variables le confirme.

Pour 30 des 193 nationalités prises en compte, les coûts moyens sont supérieurs à la moyenne suisse, est-il précisé. Sept de ces nationalités ne sont pas mentionnées dans le rapport, car moins de 100 personnes originaires de ces pays vivent en Suisse.





Les Géorgiens sont les plus chers

Selon l'OFS, ce sont les ressortissants de Géorgie qui coûtent le plus cher, avec 6267 francs, suivis de l'Uruguay et de la Guinée-Bissau. Les immigrés du Malawi affichent les coûts les plus bas, avec 593 francs par an, soit un sixième des coûts moyens en Suisse.

En mai, le Conseil national avait soutenu une motion de Jacqueline de Quattro (PLR/VD) visant à endiguer le phénomène des demandes d'asile déposées pour profiter d'un traitement médical, avec l'aval du Conseil fédéral. Le texte visait spécifiquement des cas de ressortissants géorgiens.

De nombreux autres pays occasionnent moins de la moitié des coûts des Suisses à l'assurance maladie, comme la Pologne, la Bulgarie, la Slovaquie, la Chine, la Roumanie, la Hongrie, l'Inde, l'Ukraine, la Thaïlande et l'Érythrée.

Pour ce rapport, l'Office fédéral de la statistique a analysé les coûts nets de l'assurance de base pour les années 2019 à 2022. Il s'agit des coûts totaux moins la participation financière des assurés via la franchise ou la quote-part.





/ATS