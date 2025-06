Neuchâtel redécouvre son histoire prussienne à Berlin

Myriam Erwin tombe sur des pépites de la vie quotidienne neuchâteloise allant de 1707 à 1848. L’archiviste suisse est mandatée par l’association Neuchâtel-Berlin et les Archives Secrètes de l’Héritage Culturel de Prusse dans la capitale allemande. Elle a accès à des centaines de cartons qui ont miraculeusement survécu aux aléas de l’histoire et qui retracent l’ensemble des relations (essentiellement sous forme de correspondance à ce stade des travaux) entre la principauté de Neuchâtel et le roi de Prusse.

Jusqu’à présent, ces cartons n’ont pratiquement jamais été analysés, sinon par quelques spécialistes ou étudiants de l’histoire neuchâteloise. Le travail de Myriam Erwin est d’en inventorier le contenu, ne serait-ce que sommairement, afin de pouvoir le rendre plus largement accessible aux historiens et au public. Un travail titanesque qui doit s’échelonner sur un an. RTN a rendu visite à l’archiviste.

« En arrivant ici, je n’ai plus trop réfléchi », explique l’archiviste. « On commande une boîte, on ouvre les fourres et on met le nez dans les dossiers ».