L’urbanisme horloger se rattache aux Journées du patrimoine mondial ce week-end

La Chaux-de-Fonds et Le Locle se greffent aux Journées du patrimoine mondial qui ont lieu ce week-end dans toute la Suisse sur les sites inscrits à l’Unesco. 24 visites en tout sont prévues samedi et dimanche au cœur de l’urbanisme horloger des villes du Haut, dont certaines inédites. Cette manifestation remplace la Fête de l’urbanisme horloger, qui avait lieu depuis 2019 à La Chaux-de-Fonds et au Locle. Coordinateur de la Fondation urbanisme horloger, Léonard Reichen explique que « ça n’avait pas beaucoup de sens que ces deux événements sur la même thématique coexistent à deux semaines d’intervalle. Donc nous avons fait le choix de nous rattacher à cet événement national. L’urbanisme horloger fait partie d’une grande famille des sites Unesco inscrits en Suisse. [Cela permet de] voir que La Chaux-de-Fonds et Le Locle sont sur le même piédestal que Jungfrau-Aletsch, la vieille ville de Berne ou les sites palafittiques. »