A l’écoute des vocalises des loups à l'Université de Neuchâtel

Deux scientifiques de l'Université de Neuchâtel étudient, dans le cadre du PRN Evolving Language, la communication et la cognition chez les loups et les chiens. La thématique est explorée en collaboration avec une chercheuse de l’Université de médecine vétérinaire de Vienne.

Les scientifiques de l'UniNE sont Klaus Zuberbühler et Gwendolyn Wirobski, alors qu'en Autriche il s'agit de la chercheuse Friederike Range, a indiqué l'alma mater mercredi. Leur projet vient de recevoir un soutien de la part du Fonds national suisse (FNS) et du Fonds scientifique autrichien pour un total de 1,4 million de francs.

Les loups sont des animaux très sociaux et coopératifs, d’où l'attention portée de longue date à leurs hurlements. "Mais de façon surprenante, on en sait encore peu sur les signaux vocaux et visuels plus subtils que les loups utilisent pour coopérer avec succès, comme les expressions faciales", nuance Gwendolyn Wirobski, maître-assistante au laboratoire de cognition comparée de l’UniNE.





Racines du langage

Les chercheurs veulent en savoir davantage sur les racines évolutionnaires du langage, en se décalant de la perspective centrée sur les primates. Grâce à une bourse, l’équipe pourra combiner les observations dans les zoos et les parcs naturels affiliés au nouveau réseau Comparative Intelligence Research Infrastructure (CIRI) du PRN Evolving Language, avec une approche expérimentale au Core Facility Wolf Science Center en Autriche.

"Cette bourse nous permettra de commencer notre travail sur les canidés, en particulier les chiens et les loups, à la suite de la création l’an dernier du Special Interest Group (SIG) Canid Cognition au sein du PRN Evolving Language", relève encore Gwendolyn Wirobski, toujours citée dans le communiqué.





Problèmes à résoudre

Le premier sujet de leur recherche porte sur l’ontogénie des capacités de communication chez les canidés, c’est-à-dire comment la capacité à communiquer se développe pendant la vie d’un loup ou d’un chien.

Le second est de comprendre comment les canidés adultes communiquent avant, pendant et après la résolution de problème, pour coordonner le temps et l’espace, recruter des congénères comme coopérateurs et négocier les résultats de leurs actions.

"En plus, nous comparerons les loups à leurs cousins domestiqués, les chiens, pour en apprendre plus sur la manière dont le processus de domestication et leurs expériences de vie sociale avec les humains pourraient avoir impacté leurs capacités à communiquer", ajoutent les scientifiques. /ATS-awa