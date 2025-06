Corps « parfait » contre acceptation de soi : le combat

Ventre plat, rondeurs, trop de formes ou pas assez : l’été arrive et avec lui la pression du corps « parfait ». Mais cette vision du « summer body » entre en opposition avec un autre courant, celui de l’acceptation de soi. L’hypnothérapeute de La Chaux-de-Fonds Mélissa Hotz s’intéresse de près à ce qu’elle appelle « le combat de l’année ». Spécialisée dans les phobies et l’anxiété, elle s’intéresse de près à l’accompagnement lié au poids et à la relation au corps. Pour elle, le principe du corps parfait est utopique et néfaste. « Il pose des idées irréalistes et subjectives, qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde et qui représentent une pression », a expliqué Mélissa Hotz dans « La Matinale » ce jeudi. Au contraire, le « body positive » est bien mieux, estime l’hypnothérapeute. « C’est une idée assez chouette de s’accepter tel que l’on est », développe-t-elle. « Le problème c’est que ça peut devenir une injonction supplémentaire qui crée pas mal de pression quand on n’y arrive pas », regrette Mélissa Hotz. Mais le vrai adversaire dans ce combat entre acceptation et régime express, ce sont les kilos émotionnels, selon elle. « Ce ne sont pas juste quelques kilos en trop, ce sont des couches de protection qu’on porte inconsciemment qui sont là pour nous aider à gérer des émotions non résolues », développe-t-elle tout en précisant que le poids peut « être influencé par d’autres facteurs. »