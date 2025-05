Quand les moisissures s’invitent dans votre logement

Un mur tapissé de moisissures peut transformer votre vie de propriétaire en parcours du combattant. Une famille du quartier de La Coudre à Neuchâtel, qui souhaite rester anonyme, en a fait l’expérience. En janvier 2023, les parents découvrent que leur chambre à coucher est emplie de moisissures, alors que l’immeuble avait été inauguré en 2018. Ils sont alors contraints de jeter leurs matelas, plusieurs meubles et une grande partie de leurs vêtements. Les autres habits seront sauvés à coup de multiples lessives désinfectantes et d’importants frais de pressing. Le couple doit aussi dormir dans son salon durant plusieurs semaines sur des matelas de camping.

La source du problème finit par être identifiée : il s’agit d’un local, qui n’était pas prévu dans les plans, et qui se situe sous la chambre à coucher en question. Comme il n’est pas chauffé, le taux d’humidité y est très élevé et se révèle à l’origine des moisissures dans le logement du dessus.

Face à cet élément, l’entreprise générale a accepté de prendre en charge les travaux après des négociations sur le prolongement de la garantie.





L’importance de bien connaître son domicile

L’entreprise GVM Assainissements à Cortaillod est spécialisée dans les problèmes de moisissures, d’aération et de mauvaises odeurs. Elle gère en moyenne 250 dossiers de ce genre chaque année dans le canton, mais aussi plus largement en Suisse romande et en France voisine, indique son directeur Marcel Meyer. À ses yeux, tout type de bâtiment peut rencontrer des problèmes de moisissures, qu’il soit neuf, ancien ou fraîchement rénové. Pour éviter les problèmes, il s’agit selon lui de « bien connaître son bâtiment » et de « savoir comment il respire ». Selon Marcel Meyer, les nouvelles constructions, plus hermétiques, nécessitent généralement d’être aérées plusieurs fois par jour. Il recommande d’éviter de coller les meubles aux murs extérieurs et d’aérer dès que l’on crée de l’humidité, en cuisant un plat de pâtes ou en faisant sécher du linge à l’intérieur, par exemple.

En ce qui concerne les nouvelles constructions, Marcel Meyer pointe du doigt les délais extrêmement courts observés parfois entre le début du chantier et la remise des clés. « Si on ne laisse pas s’échapper l’humidité avant qu’on vienne poser des rideaux et des canapés, on va arriver dans un effet aquarium », dit-il.