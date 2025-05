Le collège des Cerisiers fête ses 50 ans et sa rénovation

Le collège des Cerisiers à Gorgier fête ses 50 ans. Ce jubilé sera aussi l’occasion d’inaugurer officiellement le bâtiment rénové, après deux années de travaux. Deux événements distincts sont prévus ces jeudi et samedi pour marquer cette double étape.

Dans un communiqué transmis par le Cercle scolaire régional Les Cerisiers (CSRC), les autorités scolaires annoncent une double célébration. D’un côté, l’inauguration officielle du bâtiment rénové aura lieu ce jeudi à 18h, en présence des autorités et des partenaires du projet. De l’autre, une journée de fête ouverte au public est prévue samedi.

Le bâtiment a fait l’objet d’un important assainissement énergétique. Toutes les fenêtres ont été remplacées et plus de 1’000 panneaux solaires ont été installés en façade et sur les toits. Le bois utilisé pour les façades provient des forêts communales de La Grande Béroche et de Cortaillod. De nouvelles salles de conférence, des espaces verts et des zones de rencontre ont également été aménagés.





Une fête pour les élèves, les familles et les anciens

Samedi, les 1445 élèves et 163 enseignants du CSRC – qui regroupe sept villages – fêteront l’anniversaire du collège en compagnie de leurs familles, d’anciens élèves et de la population. Au programme : visites guidées, exposition d’archives et représentations théâtrales préparées par les élèves. Ce sera aussi l’occasion de découvrir le nouveau logo du cercle scolaire.

Toutes les informations pratiques sont disponibles sur le site dédié à l'événement. /comm-gtr