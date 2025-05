Vadec voit moins haut

De quoi peut-être rassurer les opposants qui ont été informés de ces modifications en amont. « On espère pourvoir rediscuter avec eux et qu’on arrivera à répondre à leurs inquiétudes. Mais ces oppositions sont toujours là, elles restent. Et si jamais on prend du retard au niveau du permis de construire, on a prévu dans le planning près de deux ans de battement », précise Emmanuel Maître. Vadec espère donc toujours mettre en service sa nouvelle usine de valorisation thermique des déchets en 2031.





« Un projet vital » pour La Chaux-de-Fonds

Les usines de valorisation thermique des déchets exploitées par Vadec à Colombier et à La Chaux-de-Fonds arrivent en fin de vie, ce projet vise donc à les remplacer. Patrick Herrmann, le président du Conseil d’administration de Vadec, a rappelé toute l’importance de cette nouvelle usine « qui s’inscrit dans le plan climat cantonal et qui vise à garantir une valorisation énergétique des déchets propre, sûre et durable pour l’ensemble des collectivités de l’Arc jurassien. » Il a tenu également à souligner que les Chaux-de-Fonniers ont beaucoup à gagner avec ce projet qui va permettre de doubler le chauffage à distance.