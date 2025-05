La Chaux-du-Milieu : un ouvrage pour conserver la mémoire du lieu

Cette charte est la première attestation écrite du lieu, utilisé dans un premier temps comme destination d’estivage pour les troupeaux. Le peuplement se fera lentement. Les conditions de vie sont rudes, écrit Clément Zill. « Aux XVIe et XVIIe siècles, la population était livrée à elle-même face à une grande pauvreté, aux épizooties, à un manque de nourriture et d’appui médical », explique-t-il. Dans ce numéro, on apprend également que des troupes autrichiennes, sur les traces de Napoléon, ont été hébergées durant un mois dans le village en 1813, soit 10'000 hommes et 4'000 chevaux.