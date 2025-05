L’art timbré se met en boîte à La Chaux-de-Fonds

Une nouvelle exposition itinérante complètement timbrée prend ses quartiers à la HEP-BEJUNE ce mardi. Baptisée « Comme une… à la poste », elle est visible jusqu’au 11 juillet prochain à la médiathèque de la HEP à la rue du 1er août à La Chaux-de-Fonds.

L’événement emmène les visiteurs dans l’univers de l’art timbré. Il s’agit de différentes créations qui peuvent être envoyées via les fameuses boîtes jaunes de la Poste, pour autant qu’elles soient accompagnées d’une adresse, des timbres d’usage et qu’elles soient oblitérées. « Cette pratique est assez méconnue, mais assez ludique. Elle consiste à bricoler une œuvre avec tout ce qui nous passe sous la main, puis de l’envoyer par la poste », explique le responsable de l’exposition Jean-Sébastien Terradillos. Des objets tels que du tricot, des couvercles de casserole, divers assemblages et même des cailloux ont ainsi déjà été expédiés ! « Il faut se laisser l’occasion d’être timbré pendant la période de création. Ça permet de sortir un peu de ses habitudes. Il n’y a pas besoin d’avoir une étiquette d’artiste pour faire de l’art timbré, c’est vraiment ouvert à tout le monde. Ça donne toujours des choses assez géniales », dit encore Jean-Sébastien Terradillos.