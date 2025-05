Un duo féminin à la tête du Club 44

Deux femmes prendront la tête du Club 44 annonce l’institution dans un communiqué publié mardi. Ellen Hertz succédera à François Hainard qui se retire après huit années d’engagement. La nouvelle présidente, professeure d’anthropologie récemment retraitée de l’Université de Neuchâtel, a confié la vice-présidence à Zahra Banisadr, spécialiste en migration et relations interculturelles, et fondatrice des associations Printemps culturel et Génie-Citoyen. La présidente est consciente de prendre la tête de l’institution « à un moment où l’échange et le débat démocratiques subissent des pressions inquiétantes, du fait des tendances politiques autoritaires (…) et des dynamiques de marchandisation et de digitalisation ». Elle assure néanmoins vouloir « maintenir l’esprit du Club 44 ». De son côté Zahra Banisadr souligne l’importance de « proposer des conférences à la fois accessibles et exigeantes, qui participent à un véritable travail de clarification intellectuelle et d’attention sociale, afin de nourrir le débat, de faire vivre le dialogue et de stimuler l’intelligence collective ». /comm-mlm