La Pharmacie Bugnon ferme ses portes dans l'émotion

Même s’il saute aujourd’hui avec satisfaction la marche de la retraite, on ressent son émotion au moment de quitter sa pharmacie. « Ce qui m’a beaucoup plu et qui me plait encore, c’est le contact humain. J’ai suivi de nombreuses vies. J’aime discuter et faire rire les gens, je pense que c’est ce qui va le plus me manquer », concède-il.