Formation professionnelle : une palette de possibilités

Quelques jours pour se trouver un avenir. La Semaine de la formation professionnelle démarre ce lundi. Un événement national qui possède un ancrage local et qui est destiné à explorer les perspectives professionnelles nombreuses qui s’ouvrent aux jeunes qui se lancent dans un apprentissage ou un autre type de formation.

Invitée dans « La Matinale » RTN, Crystel Graf, la conseillère d’Etat en charge du Département de la formation, des finances et de la digitalisation en a profité pour rappeler que la formation professionnelle aujourd’hui, c’est 250 filières et de nombreuses passerelles qui permettent des reconversions. « Ce n’est pas une voie de garage », rappelle-t-elle à celles et ceux, parents et enseignants, qui ont peut-être connu une situation différente à leur époque. Les possibilités de prise de contact avec le monde professionnel, comme le Last minute de l’apprentissage ou Capa’cité, se sont aussi multipliées. Neuchâtel s’était fixé comme objectif un taux de 85% de formation duale : on frôle les 81% aujourd’hui, une progression que Crystel Graf attribue à l’implication des entreprises.