La journée du 144 veut sensibiliser les Neuchâtelois

Familiariser la population aux numéros d’urgence. C’est l’objectif de la journée du 144, qui a lieu tous les ans dans le canton. Lundi, des ateliers et des démonstrations ont été organisés à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Couvet. C'est la Swiss Paramedic Association qui est à l'origine de cette journée. Elle s'est déroulée en présence des pompiers, ambulanciers et secouristes de la région. Les curieux ont pu découvrir l’intérieur d’une ambulance, se former au massage cardiaque et même assister en temps réel à une fausse intervention. Une journée qui est nécessaire pour sensibiliser les gens. « On va vraiment à la rencontre de la population de manière générale, le but c’est de mettre en avant le numéro d’urgence », explique Jennifer Lopez, responsable du groupe d’enseignement des premiers secours, le GEPS.