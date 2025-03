Des pans de forêt entiers pourraient disparaître

La forêt suisse souffre. C’est ce qui ressort du rapport forestier 2025 publié le 18 mars, par l’Office fédéral de l’environnement et l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL).

Selon ce document, publié tous les 10 ans, les causes sont à chercher dans les événements météorologiques extrêmes qui ont été plus nombreux au cours de la dernière décennie, notamment sous l’effet des changements climatiques.

Les hêtres, les sapins et les épicéas sont particulièrement touchés, relèvent les experts. Dans certaines régions, comme le Jura, la situation est jugée critique.

Le risque de voir des pans entiers de forêt dépérirent est réel, explique Léonard Schneider, climatologue à l’Université de Neuchâtel et à l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage. Il rappelle que les forêts remplissent des fonctions essentielles : protection contre les dangers naturels, production de bois et d’eau potable ou abri pour la biodiversité.