Une Nuit de l’industrie pour mettre en valeur le savoir-faire neuchâtelois

Il y a la Nuit des musées et il y a désormais la Nuit de l’industrie. Une première édition est prévue dans le canton de Neuchâtel le 8 mai prochain. L’événement est porté par la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie (CNCI). À cette date, le public aura l’occasion de découvrir le savoir-faire de 22 entreprises réparties sur le Littoral, dans les Montagnes neuchâteloises et au Val-de-Ruz. Parmi elles, on citera Cartier, Philip Morris, Nexans, Felco, Rollomatic, DixiPolytool, Viteos ou encore Vadec. Certaines entreprises actives dans le domaine spatial (Micro-Caméras & Space exploration), dans la gestion de données (VNV), ou encore dans la galvanoplastie (Atela) sont aussi de la partie.

Onze parcours ont été mis sur pied, ce qui permettra à chaque groupe de visiteurs de franchir les portes de deux entreprises. Il faut compter trois heures pour cette immersion. Un système de bus sera mis en place pour assurer les déplacements d’un site à l’autre.

Le vendredi après-midi sera réservé à quelque 170 apprentis inscrits au pôle technologies et industrie du Centre de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE). Dès 18h, l’événement sera ouvert au grand public. Les organisateurs ciblent les jeunes dès 16 ans, mais aussi les personnes en quête de reconversion ou tout simplement les curieux qui souhaiteraient en savoir plus sur le tissu industriel neuchâtelois.

Pour Florian Németi, directeur de la CNCI, l’objectif est de mettre en lumière le savoir-faire régional, mais aussi d’attirer la relève.