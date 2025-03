Le langage des jeunes sous la loupe

Les langages des jeunes au cœur d’un Café scientifique à l’Université de Neuchâtel. « Langages jeunes : des ados aux arts, le français s’enjaille » se tient ce mardi dès 18 heures. La manifestation est mise sur pied dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la francophonie. Une autrice de BD, une rappeuse et des linguistes vont débattre de cette question lors d’une table ronde. Parmi eux, Laure Anne Johnsen, linguiste à l’Université de Neuchâtel et responsable du projet « Vos vocaux » qui a été lancé il y a un an et demi. De premiers enseignements peuvent déjà être mis en avant, même si le projet est encore en cours, comme l’a expliqué Laure Anne Johnsen mardi dans « La Matinale ». « Ce ne sont pas des traits spécifiques dont les jeunes ont l’exclusivité. C'est plutôt le cumul de certains traits qui peuvent être assez divers. On peut parler par exemple du parler d’usage appellatif comme meuf, frère, mec, mon gars, en ouverture de messages vocaux. »